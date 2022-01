Sanremo 2022, la classifica: dalla prima all’ultima posizione, tutti i piazzamenti dei 25 concorrenti del Festival.

Il Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare. Dopo un’attesa meno lunga del solito (un mese in meno causato dallo slittamento dell’edizione 2021), la kermesse dedicata alla canzone italiana è tornata con il suo intero carrozzone di polemiche, critiche, applausi, stupore, siparietti e scandali. Ma il focus, per gli appassionati di musica, resta sempre fisso su un solo aspetto: l’ascolto delle canzoni in gara e la classifica finale, che non sempre rispecchia il merito effettivo, secondo molti affezionati. Chi vincerà quest’edizione della kermesse? E chi arriverà ultimo? Vediamo quali sono le previsioni.

Sanremo 2022: la classifica

Prima di arrivare alla classifica definitiva, ovviamente, dovremo passare attraverso una serie di classifiche parziali, frutto delle votazioni di ogni sera. Proviamo a fare dunque chiarezza e riepiloghiamo il quadro della situazione.

Amadeus

Al termine della prima serata, quella del 1° febbraio, non sappiamo se verrà svelata una classifica con i primi 12 artisti in gara. Sicuramente invece ci sarà una classifica al termine della seconda serata, frutto dei voti della Sala stampa alle esibizioni di tutti e venticinque i concorrenti. Un’altra classifica arriverà nella terza serata, con l’aggiunta dei voti del televoto e della Giuria demoscopica. Tutte e tre le componenti voteranno nella quarta serata, con un peso quasi paritario (un punto percentuale in più per il televoto), dando vita a una nuova classifica. E si chiuderà ovviamente con il voto di tutti anche nella classifica definitiva in Finale.

Quale sarà la classifica finale di Sanremo 2022?

Difficile fare pronostici prima ancora di ascoltare le canzoni e vederle eseguite dal vivo sul palco dell’Ariston. Ognuno di noi può affidarsi al proprio gusto personale per stilare una classifica ‘privata’, ma intanto scopriamo cosa dicono i bookmaker e le piattaforme streaming.

Questa la classifica di una delle principali società di betting, Eurobet, alla vigilia del Festival:

1 – Elisa (4.00)

2 – Mahmood e Blanco (4.50)

3 – Emma (8.00)

4 – La Rappresentante di Lista (8.00)

5 – Sangiovanni (8.00)

6 – Massimo Ranieri (11.00)

7 – Achille Lauro (13.00)

8 – Dargen D’Amico (13.00)

9 – Irama (13.00)

10 – Rkomi (13.00)

11 – Fabrizio Moro (21.00)

12 – Michele Bravi (21.00)

13 – Noemi (21.00)

14 – Le Vibrazioni (26.00)

15 – Aka 7even (31.00)

16 – Ditonellapiaga e Donatella Rettore (31.00)

17 – Gianni Morandi (31.00)

18 – Matteo Romano (31.00)

19 – Tananai (31.00)

20 – Yuman (31.00)

21 – Ana Mena (41.00)

22 – Highsnob e Hu (41.00)

23 – Giovanni Truppi (51.00)

24 – Giusy Ferreri (51.00)

25 – Iva Zanicchi (51.00)

Questa invece la graduatoria di Spotify guardando agli stream mensili medi ottenuti dagli artisti sulla piattaforma:

1 – Mahmood e Blanco (5 milioni e 872mila sommando la media dei due artisti)

2 – Ana Mena (5 milioni 290mila)

3 – Rkomi (3 milioni e 347mila)

4 – Elisa (2 milioni e 129mila)

5 – Achille Lauro (2 milioni e 72mila)

6 – Irama (2 milioni e 38mila)

7 – Sangiovanni (2 milioni e 28mila)

8 – Noemi (1 milione e 286mila)

9 – Giusy Ferreri (985mila)

10 – Aka 7even (950mila)

11 – Gianni Morandi (820mila)

12 – Fabrizio Moro (818mila)

13 – Emma (704mila)

14 – Michele Bravi (639mila)

15 – Dargen D’Amico (390mila)

16 – Massimo Ranieri (361mila)

17 – Matteo Romano (315mila)

18 – Highsnob e Hu (303mila sommando la media dei due artisti)

19 – Le Vibrazioni (278mila)

20 – La Rappresentante di Lista (258mila)

21 – Ditonellapiaga e Rettore (241mila sommando la media delle due artiste)

22 – Tananai (176mila)

23 – Iva Zanicchi (85mila)

24 – Giovanni Truppi (39mila)

25 – Yuman (7mila)