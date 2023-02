i concerti ufficiali dei cantanti

I concerti dei cantanti di Sanremo 2023: tutti i live già in programma dopo il 73esimo Festival della canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2023 è già storia. Chiuso con la vittoria, scontata, di Marco Mengoni davanti alle sorprese Lazza e Mr. Rain, e con una scia di polemiche interminabile, compresa la crisi, o presunta tale, tra Fedez e Chiara Ferragni, la kermesse è destinata adesso a continuare al di fuori. Ad esempio nei tanti concerti già in programma degli artisti che hanno gareggiato in questa edizione spumeggiante. Andiamo a scoprire le date dei concerti ufficializzati in calendario.

Marco Mengoni

Sanremo 2023: tutti i concerti in programma dei cantanti in gara

Ariete:

– 18 ottobre a Napoli, Palapartenope

– 21 ottobre a Roma, Palazzo Dello Sport

– 27 ottobre a Milano, Mediolanum Forum

Articolo 31:

– 18, 19, 24 e 25 maggio a Milano, Mediolanum Forum

Colla Zio:

– 22 marzo a Roma, Largo Venue

– 30 marzo a Firenze, Viper Theatre

– 31 marzo a Bologna, Locomotiv Club

– 3 aprile a Torino, Hiroshima Mon Amour

– 4 aprile a Milano, Santeria Toscana 31

Coma_Cose:

– 17 e 18 marzo a Padova, Hall

– 23 e 24 marzo a Bologna, Estragon

– 25 e 26 marzo a Firenze, Viper Theatre

– 29 marzo a Roma, Atlantico

– 31 marzo a Napoli, Casa della Musica

– 1° aprile a Modugno, Demodè club

– 11 e 12 aprile a Roma, Orion Live Club

– 15 aprile a Venaria Reale, Teatro Concordia

– 18 e 19 aprile a Milano, Fabrique

– 22 aprile a Senigallia, Mamamia

Coma_Cose

Elodie:

– 12 maggio a Milano, Mediolanum Forum

gIANMARIA:

– 15 maggio a Bologna, Estragon

– 18 maggio a Milano, Fabrique

– 21 maggio a Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

– 22 maggio a Padova, Hall

– 25 maggio a Roma, Largo Venue

Giorgia:

– 2 maggio a Napoli, Teatro San Carlo

– 3 maggio a Bari, Teatro Petruzzelli

– 5 maggio a Messina, Teatro Vittorio Emanuele

– 11 maggio a Cremona, Teatro Ponchielli

– 14 maggio a Como, Teatro Sociale

– 22 maggio a Verona, Teatro Filarmonico

– 24 maggio a Parma, Teatro Regio

– 30 maggio a Firenze, Teatro Della Pergola

– 31 maggio a Reggio Emilia, Teatro Valli

– 3 giugno a Trieste, Teatro Rossetti

– 8 giugno a Bergamo, Teatro Donizetti

– 12 giugno a Roma, Teatro Dell’Opera

– 7 novembre a Milano, Mediolanum Forum

– 11 novembre a Roma, Palazzo Dello Sport

– 18 novembre a Mantova, Palaunical (Ex Grana Padano Arena)

– 23 novembre a Firenze, Nelson Mandela Forum

– 24 novembre a Bologna, Unipol Arena

– 28 novembre a Padova, Kioene Arena

– 1° dicembre a Bari, Palaflorio

– 2 dicembre a Eboli (Sa), Palasele

– 5 dicembre a Reggio Calabria, Palacalafiore

– 9 dicembre a Brescia, Brixia Forum

– 13 dicembre a Torino, Pala Alpitour

– 16 dicembre a Rimini, Stadium

Giorgia

I Cugini di Campagna:

– 6 marzo a Taranto, Teatro Orfeo

– 16 aprile a Assago, Teatro Repower

Lazza:

– 19 aprile a Roma, Palazzo dello Sport

– 22 aprile a Milano, Mediolanum Forum

– 25 aprile a Verona, Arena di Verona

– 27 aprile a Torino, Pala Alpitour

– 29 e 30 aprile a Milano, Mediolanum Forum

– 3 maggio a Napoli, Palapartenope

– 6 maggio a Bologna, Unipol Arena

– 24 giugno a Bellinzona, Castle On Air

– 3 luglio a Roma, Rock in Roma

– 7 luglio a Alba (CN), Collisioni

– 9 luglio a Ferrara, Summer Vibez

– 14 luglio a Catania, Wave Summer Music

– 16 luglio a L’Aquila, Pinewood Festival

– 21 luglio a Rimini, Mamacita Summer Festival

– 3 agosto a Lanciano (CH), Costa dei Trabocchi Fest

– 6 agosto a Gallipoli (LE), Sottosopra Festival

– 12 agosto a Olbia, Red Valley Festival

– 27 agosto a San Benedetto del Tronto, San. B Sound

– 8 settembre a Milano, Ippodromo

– 10 settembre a Firenze, Decibel Open Air 2023

Lazza

LDA:

– 9 aprile a Milano, Magazzini Generali

– 21 aprile a Napoli, Palapartenope

– 22 aprile a Roma, Atlantico Live

Levante:

– 27 settembre a Arena di Verona

Madame:

– 8 luglio a Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

– 17 luglio a Roma, Auditorium Parco Della Musica – Cavea

– 21 luglio a Ferrara, Ferrara Summer Festival

– 24 luglio a Firenze, Piazza SS. Annunziata

– 28 luglio a Udine, Castello

– 20 agosto a Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

– 24 agosto a Palermo, Teatro di Verdura

– 25 agosto a Taormina, Teatro Antico

– 29 agosto a Macerata, Sferisterio

Marco Mengoni:

– 17 giugno a Bibione, Stadio Comunale – Data zero

– 20 giugno a Padova, Stadio Euganeo

– 24 giugno a Salerno, Stadio Arechi

– 28 giugno a Bari, Arena della Vittoria

– 1° luglio a Bologna, Stadio Dall’Ara

– 5 luglio a Torino, Stadio Olimpico

– 8 luglio a Milano, Stadio San Siro

Modà:

– 27 marzo – Roma, Auditorium Parco Della Musica

– 29 marzo – Milano, Teatro Degli Arcimboldi

– 31 marzo – Mantova, Grana Padano Theatre

– 2 aprile – Torino, Teatro Colosseo

– 5, 6 e 11 aprile – Milano, Teatro Degli Arcimboldi

– 13 aprile – Brescia, Teatro Dis_Play

– 15 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

– 18 e 19 aprile – Firenze, Teatro Verdi

– 22 aprile – Bologna, Europaditorium

– 23 aprile – Roma, Auditorium Parco Della Musica

– 26 aprile – Brescia, Teatro Dis_Play

– 28 aprile – Firenze, Teatro Verdi

– 30 aprile – Roma, Auditorium Parco Della Musica

– 2 maggio – Milano, Teatro Degli Arcimboldi

– 5, 6, 9 e 10 maggio – Torino, Teatro Colosseo

– 13, 14 e 17 maggio – Bari, Teatro Team

– 20 e 21 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

– 25 maggio – Parma, Teatro Regio

– 26 maggio – Milano, Teatro Degli Arcimboldi

– 29 e 30 maggio – Bologna, Europauditorium

Kekko Silvestre dei Modà

Mr. Rain:

– 6 aprile – Firenze, Viper Club

– 14 aprile – Bari, Demode’

– 19 aprile – Padova, Hall

– 26 aprile – Venaria, Teatro Concordia

– 2 e 3 maggio – Milano, Fabrique

– 27 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica

Olly:

– 5 e 6 aprile a Milano, Magazzini Generali

– 16 e 17 aprile a Roma, Largo Venue

Paola & Chiara:

– 27 aprile a Roma, Atlantico

– 13 maggio a Milano, Fabrique

Rosa Chemical:

– 17 e 18 aprile a Milano, Magazzini Generali

– 20 aprile a Ciampino, Orion

– 10 maggio a Milano, Magazzini Generali

Tananai:

– 5 maggio a Napoli, Palapartenope

– 6 maggio a Roma, Palazzo dello Sport

– 8 maggio a Milano, Mediolanum Forum

– 10 maggio a Firenze, Nelson Mandela Forum

– 13 maggio a Padova, Kioene Arena

– 24 giugno a Senigallia (An), Mamamia

– 4 luglio a Bologna, Sequoie Music Park

– 7 luglio a Brescia, Brescia Summer Music

– 14 luglio a Collegno, Flowers Festival

– 21 luglio a Pordenone, Pordenone Live

– 28 luglio a Matera, Sonic Park Matera

– 2 agosto a Jesolo, Spiaggia Del Faro

– 4 agosto a Cinquale, Viper Summer Festival

– 7 agosto a Pescara, Zoo Music Fest

– 8 agosto a Gallipoli, Parco Gondar

– 11 agosto a Catania, Villa Bellini

Ultimo:

– 1° luglio a Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

– 7, 8 e 10 luglio a Roma, Stadio Olimpico

– 17 e 18 luglio a Milano, Stadio San Siro

Will:

– 3 maggio a Milano, Magazzini Generali

– 4 maggio a Padova, Hall

– 11 maggio a Ciampino, Orion