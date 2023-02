i concerti in 24 ore

Laura Pausini festeggia i primi 30 anni di carriera con tre concerti in 24 ore: l’impresa della cantante di Solarolo.

Trent’anni fa nasceva la stella intramontabile di Laura Pausini. Il 27 febbraio 1993 la cantante di Solarolo, allora giovanissima, vinceva il Festival di Sanremo tra i giovani con La solitudine, una delle canzoni più apprezzate della sua carriera ancora oggi. Da allora la sua carriera l’ha portata a diventare probabilmente la cantante italiana più famosa al mondo, la più importante, la più celebrata. Ed è anche per questo che l’artista ha voluto festeggiare questo traguardo straordinario cono un’impresa degna della sua grandezza: tre concerti in ventiquattr’ore in giro per il mondo.

Laura Pausini celebra 30 anni di carriera

#Laura30 è la maratona musicale che la cantante ha voluto regalare ai suoi fan, a ingresso libero in tre location straordinarie. La sua avventura è partita da New York, dall’Apollo Theatre. Un luogo davvero speciale per dare il via a una corsa contro il tempo incredibile.

Laura Pausini

Nel concerto, andato in scena alla mezzanotte del 27 in Italia, nel pomeriggio americano, la cantante si è esibita con dieci canzoni del suo repertorio dei primi dieci anni di carriera. Ed è solo l’inizio di un tris di live che farà tappa molto a momenti in Europa. Di seguito il suo post:

Le altre tappe di #Laura30

La seconda tappa della maratona musicale della cantautrice di Solarolo sarà in Spagna, al The Music Station di Madrid. Una città che le ha dato moltissimo. Se è vero che Laura è infatti una star in Sudamerica, non è da meno anche in Spagna. Basti pensare, ad esempio, alle sue partecipazioni come coach e giudice delle versioni spagnole di X Factor e The Voice.

Se in Spagna canterà dieci canzoni del repertorio della parte centrale della sua carriera, arrivata in Italia si sbizzarrirà con dieci canzoni del repertorio dei suoi ultimi dieci anni di carriera. Dove? Al Teatro Carcano di Milano dalle ore 23