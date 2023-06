i concerti della rassegna culturale di Matera

Arriva a Matera Estate d’animo, la grande rassegna culturale: i concerti dei grandi cantautori della musica italiana in programma.

Torna l’estate, torna la grande musica in Italia. Dalla metà di giugno fino a settembre, Matera ospita la rassegna culturale Estati d’animo, a cura di MilanoK3 e del Museo Nazionale di Matera, con la collaborazione di PM Eventi e il patrocinio del Comune. Un grande evento in programma presso la Terrazza Lanfranchi e arricchito da un programma di grandissimo prestigio, con protagonisti alcuni dei nomi più importanti della scena cantautorale italiana: da Morgan a Bastianich, passando per Dardust.

Il programma dei concerti di Estati d’animo

All’interno di una location suggestiva, unica al mondo, come quella della Terrazza Lanfranchi di Matera, prenderanno vita alcuni spettacoli di straordinario valore culturale. Si esibiranno infatti non solo artisti di talento, ma personaggi che hanno importo la loro firma nel mondo della cultura italiana, e non solo di quella musicale.

Joe Bastianich

Questo il programma e la line-up completa:

– 15 giugno Sergio Cammariere

– 17 giugno Morgan

– 13 luglio Nello Daniele

– 14 luglio I Cugini di Campagna

– 7 agosto Niccolò Fabi

– 12 agosto Dardust

– 8 settembre Joe Bastianich & La terza classe

– 9 settembre Valentina Parisse, Michele Monina & Luccioola

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I protagonisti dell’estate di Matera

Matera continua dunque ad essere uno dei poli principali per la musica italiana nel corso dell’estate, una grande conferma del successo ottenuto negli ultimi anni. Oltre alla rassegna culturale Estati d’animo, la città dei Sassi ospita infatti anche altre importanti rassegne musicali in grado di attirare protagonisti di ogni genere, sia nazionali che internazionali.

Un evento che quest’anno avrà per protagonisti nomi del calibro di Mika, Placebo, Lazza, Sfera Ebbasta, Nick Mason, Gianni Morandi, Tananai e Articolo 31. A dimostrazione della grande apertura della città a ogni genere musicale, dalla raffinatezza del grande cantautorato italiano, ai nomi più illustri del panorama rap e trap, senza dimenticare le leggende del rock e personaggi cardine del nostro pop.