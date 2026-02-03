I Concerti del Boito: la stagione musicale di Parma

La tredicesima edizione de “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Parma, presenta un ricco caleidoscopio musicale che spazia dal classicismo al jazz. La rassegna propone dieci appuntamenti gratuiti con docenti e allievi, valorizzando il dialogo tra tradizione e sperimentazione.

Si apre martedì 3 febbraio con “Piano solo tra scrittura e improvvisazione”, un recital di Alberto Tacchini. Il 10 febbraio è previsto “Dialoghi dell’anima”, con pagine di Chopin e Rachmaninov. Si prosegue il 17 febbraio con un omaggio a Mozart, mentre il 24 febbraio “Architetture sonore” propone musiche di Ravel e Bartók.

Il 3 marzo si esibirà l’Andrea Lombardini Quartet. Segue, il 10 marzo, “Un caleidoscopio europeo” con musiche per pianoforte a quattro mani. Il 17 marzo sarà messa in scena la farsa musicale “The Four Note Opera”.

Il 7 aprile è dedicato a “Voce, cantata” di Andrea Centra. Il 14 aprile “Note per Marcello” sarà un concerto in memoria del docente Marcello Mazzoni. La stagione si chiude il 28 aprile con “Lo charme della musica francese tra ‘800 e ‘900”.