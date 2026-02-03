13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Musica

I Concerti del Boito: la stagione musicale di Parma

Da stranotizie
I Concerti del Boito: la stagione musicale di Parma

La tredicesima edizione de “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Parma, presenta un ricco caleidoscopio musicale che spazia dal classicismo al jazz. La rassegna propone dieci appuntamenti gratuiti con docenti e allievi, valorizzando il dialogo tra tradizione e sperimentazione.

Si apre martedì 3 febbraio con “Piano solo tra scrittura e improvvisazione”, un recital di Alberto Tacchini. Il 10 febbraio è previsto “Dialoghi dell’anima”, con pagine di Chopin e Rachmaninov. Si prosegue il 17 febbraio con un omaggio a Mozart, mentre il 24 febbraio “Architetture sonore” propone musiche di Ravel e Bartók.

Il 3 marzo si esibirà l’Andrea Lombardini Quartet. Segue, il 10 marzo, “Un caleidoscopio europeo” con musiche per pianoforte a quattro mani. Il 17 marzo sarà messa in scena la farsa musicale “The Four Note Opera”.

Il 7 aprile è dedicato a “Voce, cantata” di Andrea Centra. Il 14 aprile “Note per Marcello” sarà un concerto in memoria del docente Marcello Mazzoni. La stagione si chiude il 28 aprile con “Lo charme della musica francese tra ‘800 e ‘900”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Garante Animali Taranto: Criteri Selezione e Ruolo
Articolo successivo
Ascanio Celestini: Poveri Cristi al Teatro Petrella
ARTICOLI CORRELATI

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.