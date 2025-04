I comportamenti del pesce rosso da non sottovalutare quando è malato

È fondamentale prestare attenzione ai comportamenti del pesce rosso poiché possono indicare problemi di salute. Anche se è una specie longeva, non è immune da patologie, che possono derivare da fattori interni ed esterni come una scarsa igiene dell’habitat. Alcuni comportamenti anomali includono apatia, nuotare freneticamente, boccheggiare in superficie, e rimanere sul fondo.

Un pesce rosso apatico non è un buon segno; un esemplare sano è attivo e interagisce. Se il pesce salta fuori dall’acqua, il problema potrebbe essere legato alla qualità dell’acqua o alla presenza di parassiti. Inoltre, se il pesce si muove in modo convulsivo, potrebbe essere alla ricerca di sollievo da pruriti o da condizioni di acqua sporca.

Boccheggiare può indicare una carenza di ossigeno, mentre rimanere sul fondo senza muoversi suggerisce possibili problemi di salute, come la costipazione. Se non mangia, potrebbe essere stressato o avere parassiti interni. Se le pinne sono irrigidite, ciò può essere sintomo di infezioni parassitarie.

Un nuoto irregolare potrebbe indicare un problema con la vescica natatoria, mentre un pesce che pende su un lato potrebbe essere vuoto o avere un’elevata concentrazione di nitriti nell’acqua. Infine, se il pesce respira affannosamente, potrebbe mancare di ossigeno a causa di un ambiente inadatto, suggerendo la necessità di una migliore sistemazione.

Controllare questi comportamenti e le condizioni dell’acqua è essenziale per garantire la salute e il benessere del pesce rosso.