I comportamenti del mio cane che non devo ignorare

Quali sono i comportamenti del mio cane che non devo assolutamente ignorare? Come posso riconoscere i segnali di Fido.

Come proprietaria di un cane, conosco bene lo sguardo adorabile e la coda scodinzolante del mio amico a quattro zampe che esprimono gioia incontenibile.

Ciò che non sapevo invece, è che Fido potesse comunicare anche in modi più sottili, inviando segnali che potrebbero rivelare disagio, dolore o problemi di salute.

Questi comportamenti canini che non andrebbero mai ignorati. Ecco perché in questo articolo ho cercato di approfondire l’argomento che oggi condividerò con te.

Preparati ad approfondire legame speciale, imparando a decifrare i messaggi del tuo cane e a rispondere ai suoi bisogni con amore e consapevolezza.

Come posso riconoscere i segnali

Il cane non ha un vocabolario come noi, ma possiede il linguaggio del corpo che può essere a volte semplice altre volte molto complesso.

Non basta sapere che se non mangia o beve per giorni e dedurre che sia malato; Fido riproduce diversi segnali che spesso noi non conosciamo o non comprendiamo appieno.

Purtroppo, molti di questi segnali vengono spesso fraintesi o ignorati da noi umani. Di seguito troverai i segnali principali che ti servono per riconoscere la presenza di un problema nel tuo cane:

apatia;

sbadigli frequenti;

mastica oggetti inappropriati;

gemiti e lamenti;

letargia;

perdita di appetito nel cane;

leccamento eccessivo della zona dolente;

cambiamenti posturali.

Quali sono i comportamenti del mio cane che non devo assolutamente ignorare?

Andiamo alla scoperta di un vero e proprio vocabolario canino, fatto di segnali che spesso il cane invia, ma che rischiano di passare inosservati.

Ecco i principali:

lecca eccessivamente le proprie zampe: può essere segno di stress, di un problema dermatologico;

può essere segno di di un si nasconde o evita il contatto di visivo: in questo caso, sta probabilmente cercando di dire che qualcosa lo mette a disagio;

in questo caso, sta probabilmente cercando di dire che qualcosa lo mette a si lecca il muso e sbadiglia : questi comportamenti spesso sono segnali di stress o tentativi di calmarsi;

: questi comportamenti spesso sono segnali di abbaio acuto e continuativo: può essere un segnale di allarme o eccitazione;

può essere un segnale di ringhio basso e prolungato: è un chiaro avvertimento di disagio nel cane o minaccia.

Inoltre, la comunicazione canina la possiamo ritenere bidirezionale, poiché come noi cerchiamo di interpretare il suo linguaggio, anche il cane cerca di interpretare i segnali dei nostri comportamenti.

Spesso, infatti, reagisce non solo alle nostre parole, ma soprattutto al nostro tono di voce, alle nostre espressioni facciali e alla nostra postura.

Essere consapevole di come il nostro linguaggio del corpo influisce sul nostro cane, può migliorare significativamente la nostra capacità di interagire con lui.