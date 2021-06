Tiziano Ferro promuove Madame: per il cantautore di Latina l’album della rapper vicentina è il migliore dell’anno.

Nessuno come Madame in questo 2021. Almeno per Tiziano Ferro. Il cantuatore di Latina, da poco tornato in Italia dopo più di un anno di lontananza causa pandemia, ha promosso sui social il primo disco della rapper vicentina, decretandolo secondo lui come il disco italiano in assoluto più bello dell’anno. Un endorsement che ha fatto impazzire i fan della giovanissima artista e che è arrivato fino alle sue orecchie: scopriamo la reazione della cantante di Voce sui social.

Per Tiziano Ferro il miglior album dell’anno è di Madame

Madame continua a “sfornare belle canzoni“, secondo Tiziano Ferro. Lo ha fatto anche prima dell’estate con il nuovo singolo Marea, un brano che va ad aggiungersi alla tracklist dell’edizione digitale del suo primo album. Un messaggio di stima importante da parte dell’artista di Latina, che ha scritto sui social: “Il disco italiano più bello dell’anno continua a sfornare belle canzoni“.

Tiziano Ferro

Un messaggio che ha trovato moltissimi fan del cantautore di Non me lo so spiegare d’accordo e che ha fatto impazzire anche tanti sostenitori della rapper che quest’anno ha debuttato a Sanremo. Ma quale è stata la reazione di Francesca?

Madame reagisce ai complimenti di Tiziano Ferro

Il messaggio è ovviamente arrivato anche alla rapper vicentina, che ha risposto all’incoraggiamento del 41enne artista di Accetto miracoli con una serie di cuoricini nelle storie. D’altronde, non è solo Tiziano a essersi innamorato della musica dell’artista vicentina, vera e propria stella della nostra musica urban. Negli ultimi tempi anche la cantante sta raccogliendo infatti tantissimi messaggi di complimenti da parte non solo di importanti artisti italiani, ma anche stranieri.

Di seguito il suo ultimo post sui social, apprezzatissimo anche da Rudy Zerbi: