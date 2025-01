I compensi di Conti e dei co-conduttori

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina con importanti novità. Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico, riceverà circa 500mila euro dalla Rai, cifra che comprende sia le cinque serate di diretta che il lavoro di preparazione. Questo compenso, sebbene elevato, rientra negli standard del Festival, soprattutto considerando gli ingenti introiti pubblicitari generati. In confronto, Amadeus, suo predecessore, aveva guadagnato 350mila euro nella sua ultima edizione.

Accanto a Conti, ci saranno diversi co-conduttori di spicco. Durante la prima serata, Gerry Scotti e Antonella Clerici affiancheranno Conti. Nelle serate successive, si alterneranno volti noti come Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Mahmood, Geppi Cucciari, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, fino ad arrivare ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi per l’ultima serata. Ogni co-conduttore dovrebbe ricevere un cachet di circa 25mila euro, cifra che potrebbe essere leggermente superiore.

Per quanto riguarda i 30 artisti in gara, il compenso rimane invariato rispetto alle edizioni precedenti. Ogni artista avrà diritto a un rimborso spese complessivo di 53mila euro per l’intero progetto, con una parte fissa di circa 3mila euro per ciascuno. Inoltre, sono previsti 5mila euro per finanziare la serata dei duetti. È importante notare che il vincitore del Festival non riceverà premi in denaro, ma il successo garantirà sicuramente un indotto economico significativo nelle settimane successive al Festival.