I commenti di Vladimir Luxuria su L’Isola dei Famosi: “Se ho fatto le scarpe a Ilary Blasi?”

Vladimir Luxuria oggi pomeriggio è stata ospite da Myrta Merlino dove ha confermato di essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi e ha riportato i suoi primi commenti.

A Vladimir è stata affidata la conduzione della 18esima edizione, ma quando Myrta Merlino le ha chiesto ironicamente di arruolare Chiara Ferragni come naufraga (!), la novella conduttrice ha precisato di non occuparsi in prima persona del cast. Insomma, proprio come Ilary Blasi, Luxuria non firma la trasmissione anche come autrice, ma si limiterà a condurla.

“Ho condotto una vita molto intensa e una volta ho condotto anche un trattore!” – ha ironizzato Vladimir – “Sono molto felice e non mi sembra ancora vero! Non lo avrei mai detto. L’ho sperato, ma è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo c’è stato ieri, prima non potevo dirlo. Ovviamente trabocco di felicità, sono molto contenta. Non ho fatto le scarpe a nessuna anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary! Io non deciso il cast!”.

I commenti in studio degli opinionisti di Myrta Merlino sono stati tutti favorevoli: “Porterà tantissimo a livello di linguaggio” ha detto una giornalista; “Lei ha già fatto L’Isola quindi conosce la fame“, ha fatto eco un’altra. “L’ha annunciata Pier Silvio la conduzione di Vladimir esprimendo parole di stima. Il suo nome era nell’aria“, ha chiuso Davide Maggio.

Al momento Ilary Blasi non ha commentato questa notizia, ma Pier Silvio Berlusconi le ha già affidato un altro programma: Battiti Live, che passerà da Italia 1 a Canale 5.

I papabili naufraghi

Fra i nomi che sarebbero stati contattati ci sono Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman. L’ex iena Mary Sarnataro si è invece candidata. Nel dubbio io ho già stilato la lista dei 10 naufraghi che mi piacerebbe vedere in Honduras.