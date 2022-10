I comandi eseguiti da una cane Beagle sulle note di una canzone (VIDEO)

L’esilarante video di un cane Beagle mostra come alle volte una canzone possa servire per insegnare i comandi agli animali.

Insegnare un comando a un cane può essere molto complicato. A volte però, come si vede da un video che sta spopolando sul web, anche far capire al cane quando deve e quando non deve svolgere quel determinato comando può essere molto complesso. Il filmato è stato inizialmente pubblicato su TikTok da @lucylunaluw, per essere poi condiviso su Instagram e ricevere in una decina di giorni oltre un milione di commenti favorevoli. Chiunque abbia un cane da compagnia sa benissimo che non finirà mai di stupirlo. Ma a volte il comportamento assunto dal nostro amico a quattro zampe può essere talmente sorprendente (e divertente) da farci venire il desiderio di condividere con altre persone le sue azioni. Così è accaduto ai padroni della simpatica cagnolina di razza Beagle mostrata nel video in oggetto.

La reazione del cane Beagle mentre ascolta la canzone

Il filmato mostra la cagnolina intenta ad ascoltare con molta attenzione la musica che si sente in sottofondo. A catturare la curiosità della Beagle non sono però le note, ma le parole della canzone che suscitano in lei una reazione particolare. I padroni hanno probabilmente acceso la musica, scegliendo un popolare brano del 1983 di genere pop rock della cantante Bonnie Tyler dal titolo Total Eclipse of the Heart.

Ti potrebbe interessare anche >>> I cani amano la musica: quale preferiscono e in quale momento ascoltarla

Il testo della canzone include una strofa nella quale la cantante ripete la frase «Turn around Every now and then I», ponendo particolare enfasi sulle prime due parole «turn around». Il verbo «turn» seguito dalla proposizione avverbiale «around» può essere reso in italiano con il verbo riflessivo «girarsi». L’espressione viene però utilizzata anche per far eseguire ai cani il comando di girare su se stessi, ed è proprio l’azione che la cagnolina del video compie.

Per vedere il video della cucciola che esegue i comandi al ritmo della musica puoi cliccare su questo link.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il gattino balla a ritmo di musica: la performance diverte il web -VIDEO

Come si legge nella didascalia collocata nella parte superiore del video («Quando la tua cagnolina pensa che la canzone le stia dando un comando»), la cucciola è convinta che le parole della cantante siano rivolte a lei e che le stiano dando l’ordine di girare su se stessa, comando che conosce molto bene. Per questo motivo ogni volta che viene ripetuta la strofa che inizia con «turn around» la Beagle compie un giro completo su se stessa. Un perfetto esempio di come i nostri cani possono imparare ed eseguire in modo rigoroso i comandi. (Elisabetta Guglielmi)