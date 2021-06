Rosso peperone, arancione carota, giallo limone, verde kiwi. Per salvare la pelle nei mesi caldi facciamoci guidare dai colori. “Il sole fa bene alle ossa e in generale a tutto l’organismo ma per la pelle diventa un impegno perché mette in moto dei meccanismi di difesa”, spiega la dermatologa Marcella Ribuffo. Un’alimentazione adeguata ci può aiutare.

Live, al mercato con la dermatologa: ecco la spesa per proteggere la pelle



Il video è stato girato prima della pandemia

Abbiamo bisogno di frutta e verdura. Tra i cibi amici il kiwi per la vitamina C e l’avocado per la E (“assunte insieme queste due vitamine hanno un’importante funzione antiaging”), frutti rossi e banane. Le carote e i peperoni per il betacarotene (“non è un foto-protettore ma con il suo pigmento aiuta la melanina a difenderci dai danni solari”); i peperoni contengono anche sali minerali e la vitamina A, che modula le fibre del collagene; gli spinaci ci donano ferro.

Le proteine vanno recuperate nel pesce azzurro e nel salmone, ricco anche di omega 3, 6 e 9 (“importanti per la funzione di barriera della pelle”); nel bianco delle uova (“preziose anche perché il rosso è ricco di vitamina B 5 e zinco”); nel parmigiano (“meglio stagionato 26-30 mesi perché privo di lattosio”). Per condire usiamo l’olio di oliva (ha vitamina E). Altri grassi buoni sono presenti in noci e mandorle. Ancora, “le patate contengono acido ellagico, un antiossidante”.

Dati gli ingredienti si può comporre un piatto mirato. Come cuscus con pomodoro (ricco di licopene, antiossidante e foto-protettore) carote, sedano e, un po’ a sorpresa, cipolla tritata: “fa bene a pelle e capelli”. Oppure riso rosso integrale con verdure e/o salmone.

L’idratazione gioca un ruolo fondamentale. “Serve acqua, meglio non gassata per facilitare la diuresi e non più di un litro e mezzo-due al giorno, per non sovraccaricare reni e cuore”, spiega la dermatologa. Le centrifughe sono strategiche perché dissetano e assicurano un pieno di nutrienti; in alcuni casi possono sostituire un pasto. Le combinazioni sono svariate, pescando tra kiwi, avocado, melone, papaya, mango, banane o mela per la frutta e tra carote, sedano, spinaci, pomodoro per la verdura. Suggerimenti? “Il limone stabilizza le vitamine e aumenta l’assorbimento del ferro se aggiunto ad alimenti che lo contengono, come gli spinaci. Lo zenzero, un antinfiammatorio, si adatta ad ogni combinazione”.

Per il bene della pelle vanno detti alcuni no: ai grassi animali e agli insaccati per primi. “Affaticano l’organismo già impegnato a difendersi dal sole. Meglio poi non eccedere con latte e derivati” conclude la dermatologa.

Nel carrello

Colazione e spuntini

Caffè o tè bancha

Spremuta d’arancia o centrifugato con frutta/verdura

Frutta secca

yogurt o latte di riso

cereali integrali o pane integrale

Pranzo/cena

cuscus

riso rosso integrale

Salmone / pesce azzurro

uova

parmigiano

verdure e ortaggi (carote, spinaci, zucchine, sedano, pomodori, peperoni, peperoncino)

olio di oliva