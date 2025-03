I colleghi di Tim Kruger lo ricordano: “Un pioniere, il motivo per cui ho iniziato questo lavoro”

L’inaspettata morte di Tim Kruger ha colpito profondamente i suoi fan e molti colleghi lo hanno ricordato con affetto online. Robert Royal ha espresso il suo shock su Twitter, porgendo le condoglianze alla famiglia e agli amici, ricordando quanto abbia significato per lui, citando come Kruger sia stato il motivo che lo ha spinto a intraprendere la carriera nel settore. Royal lo ha descritto come un pioniere e un’icona, sottolineando il suo impegno nell’aiutare gli altri a migliorare le proprie vite. Anche Ryan St. James ha condiviso il suo ricordo, descrivendolo come un uomo galante e umile. Sir Peter, nel suo tributo, l’ha definito un eroe e una persona incredibile.

Stallion Fabio ha sottolineato la gentilezza unica di Kruger, dichiarando che lo ricorderà per sempre e ringraziandolo per il suo contributo all’industria. Tyler Roma ha espresso la sua gratitudine per avere conosciuto una persona straordinaria. Questi tributi evidenziano quanto fosse raro trovare parole così piene di amore e rispetto quando una figura del mondo del porno ci lascia, dimostrando la sua straordinaria umanità e il suo impatto positivo sulle vite di chi lo circondava. Ogni messaggio di cordoglio mette in risalto non solo il suo talento come attore e produttore, ma anche la sua capacità di ispirare e supportare gli altri nel loro percorso professionale. Le reazioni alla sua morte testimoniano la grandezza della sua personalità e l’eredità duratura che ha lasciato nel settore e nei cuori delle persone che lo hanno conosciuto.