I COLDPLAY conquistano la vetta: primo posto per album e formati fisici. OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI regnano tra i singoli

I Coldplay hanno conquistato il primo posto nella classifica degli album più venduti secondo FIMI/GFK con il loro nuovo album “MOON MUSIC”. Questo segna la sesta volta che la band raggiunge la vetta, avendo precedentemente ottenuto il successo con i loro dischi “A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD” (2002), “X & Y” (2005), “VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS” (2008), “MYLO XYLOTO” (2011) e “GHOST STORIES” (2014). Con questo risultato, i Coldplay hanno superato Lazza, il cui album “LOCURA” scende al secondo posto. Il terzo posto è occupato da “VERA BADDIE” di Anna, mentre più in basso nella classifica troviamo altre nuove entrate: al sesto posto il disco omonimo di Astro e al nono “10 AMORI” di Marco Masini. Al di fuori della top ten, le new entry includono “CUTOUTS” dei The Smile, che debuttano alla posizione 36, e la colonna sonora di “JOKER: FOLIE À DEUX” alla posizione 92.

Per quanto riguarda i singoli, il brano “PER DUE COME NOI” interpretato dal trio Olly, Angelina Mango e Jvli mantiene saldamente la prima posizione. Questo brano è diventato molto popolare, consolidando ulteriormente la presenza della band in cima alle classifiche.

In aggiunta, “MOON MUSIC” ha debuttato alla numero uno anche nella classifica dei formati fisici, superando “SFACIOLATE MIXTAPE” di Yungest Moonstar, il che conferma la forte domanda per il lavoro dei Coldplay nei negozi. I tradizionali formati fisici come vinili, CD e musicassette continuano a guadagnare attenzione, evidenziando la versatilità e l’appeal duraturo della musica della band.

La top ten degli album include quindi nomi noti e nuove proposte, con una diversità di generi musicali che riflette l’attuale scena musicale italiana. La capacità dei Coldplay di rimanere rilevanti nel panorama musicale contemporaneo è un chiaro indicativo del loro talento e della loro dedizione, continuando a attrarre fans di diverse generazioni.