I-CLIP Original Mini portafoglio con fermasoldi – Portafoglio sottile – Portafoglio in pelle – Portafoglio premium – Custodia per carte di credito – Pure Nero

INFORMAZIONI SU I-CLIP

I-CLIP è stato inventato per soddisfare un chiaro bisogno: disporre finalmente di un portafoglio piccolo e leggero, ma al tempo stesso solido, sicuro oltre che elegante.

Trasmettiamo un valore eccezionale, il massimo comfort e un design elegante.

UTILIZZO E MANEGGEVOLEZZA

Scelta più veloce della carta

Usa il pollice sinistro per spingere la carta scelta verso l’uscita. Usa l’indice e il medio della mano destra per impedire alle carte sottostanti di scivolare fuori.

Inserire la carta utilizzata più di frequente in alto, direttamente sotto la finestra di visualizzazione e rivolta verso l’alto.

Maneggevolezza e comfort unici

Il modo più innovativo di usare un portafoglio: la funzionalità si combina con un’esperienza tattile invincibile: I-CLIP “lusinga” la tua mano e sta in ogni tasca.

Accesso rapido e facile alle banconote

Tenere I-CLIP con la mano sinistra e rimuovere la banconota desiderata con la mano destra.

Ordina le banconote per dimensione, fai combaciare i bordi fra di loro, quindi piegale due volte e richiudi.

MIGLIOR STILE E CONSAPEVOLEZZA

Moderno

Non sembrare moderno, sii moderno. Siamo riusciti a creare un portafoglio con una leggerezza così unica che risulta essere appena percettibile, anche durante un’attività fisica.

Alla moda

I-CLIP si rivela un accessorio adatto all’uso quotidiano e il tuo stile è sempre messo in risalto.

Elegante

Con I-CLIP, sei allo stesso tempo sicuro di te e con stile in ogni situazione.

IL TELAIO PER OGNI ESIGENZA

I-CLIP Original è la nostra prima versione con un telaio creato su misura in resina Robutense. I modelli I-CLIP Heritage in acciaio inossidabile e titanio sono un’alternativa di fascia alta. Non importa quale scegli, ogni modello ha i suoi punti di forza.

: l’innovativo fermasoldi tiene le banconote al sicuro nella custodia in acciaio inossidabile, mentre la pratica tasca per le carte offre spazio per un massimo di 12 carte.

: Con un peso di soli 22 grammi, la nostra custodia in pelle premium è ultraleggera, sta perfettamente in mano e si adatta a qualsiasi tasca o borsa.

: L’elegante combinazione di una struttura in plastica resistente, di una pelle pregiata e di un design moderno rende il nostro portacarte un vero e proprio richiamo visivo.

: Questo portafoglio nobile è un regalo ideale per tutte le occasioni, quindi vi invieremo una confezione regalo elegante oltre alla custodia per le carte.

