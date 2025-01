I cinque co-conduttori che affiancheranno Conti a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e tra un mese avrà inizio l’attesissimo evento televisivo. I nomi dei cantanti big e dei giovani partecipanti sono già noti, mentre rimangono da ufficializzare quelli dei cinque co-conduttori. Recentemente, il Quotidiano Nazionale ha rivelato che Katia Follesa è l’ultima ad aggiungersi al gruppo che affiancherà Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston. Gli altri nomi che si stanno facendo strada sono Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari e Serena Rossi. L’assegnazione di Follesa, che con Valeria Graci ha creato sketch memorabili, arricchisce un cast che promette di soddisfare il pubblico.

Negli ultimi giorni, i rumors sui co-conduttori di Sanremo 2025 hanno preso piede, evidenziando i nomi di Katia Follesa, Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari e Serena Rossi. Secondo le informazioni fornite dal Quotidiano Nazionale, Follesa sarà al fianco di Carlo Conti durante una delle serate del festival, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. La carriera di Katia Follesa è iniziata negli anni 2000 e ha raggiunto una certa notorietà grazie al suo lavoro in programmi di successo come “Zelig”, “Lol” e “Comedy Match”. Inoltre, ha condotto diversi show su Real Time e Nove, tra cui “Junior Bake Off Italia” e “Cake star – Pasticcerie in sfida”.

La conferma di Follesa, così come di Geppi Cucciari, sembra essere imminente, dato che il direttore artistico Carlo Conti ha anche fatto riferimento in modo ironico alla questione durante un’intervista su Radio1. Serena Rossi, un’altra delle co-conduttrici, è una figura amata del panorama televisivo, nota per il suo ruolo di Mina Settembre nella serie di Rai1, che tornerà con la sua terza stagione. Ora l’attenzione si sposta verso la rivelazione degli ospiti che parteciperanno al festival, un elemento che suscita curiosità tra i fan della kermesse.

In conclusione, i preparativi per il Festival di Sanremo 2025 sono in pieno svolgimento, con un cast di co-conduttori che promette di intrattenere il pubblico e rendere l’evento memorabile.