Le nomination per il Best Italian Act agli Mtv Ema 2021: chi sono i cinque artisti in lizza per il prestigioso riconoscimento.

Tutto pronto, o quasi, per gli Mtv Ema 2021. La nuova edizione del più importante premio musicale europeo targato Mtv si svolgerà il 14 novembre alla Papp László Budapest Sportaréna della capitale ungherese. Una nuova edizione della kermesse che, ovviamente, avrà ancora come protagonisti degli artisti italiani nell’ormai tradizionale appuntamento con il Best Italian Act. Ma quali sono i candidati in lizza in questo 2021? Ecco i cinque artisti in gara , che potranno essere votati dai propri fan online sul sito ufficiale della manifestazione.

Federico Rossi

Mtv Ema 2021, Best Italian Act: le nomination

I cinque artisti scelti per contendersi il titolo di Best Italian Act 2021 sono stati nominati da migliaia e migliaia di fan sull’account Instagram ufficiale degli Mtv Ema 2021. E si tratta di cinque dei teen idol più amati di questi ultimi mesi.

Ci saranno due dei grandi protagonisti di Amici di Maria De Filippi: Aka 7even, reduce dal successo del suo primo album solista e pronto a lanciare il suo primo libro autobiografico; e ovviamente Sangiovanni, senza ombra di dubbio l’artista di maggior successo tra gli emergenti nella storia di Amici, grazie a brani come Malibu.

Se Amici non viene messo da parte, c’è spazio anche per Sanremo, e in particolare per un duo giovane ma non troppo come i Coma_Cose, tornati in auge grazie al brano virale Fiamme negli occhi. Nella cinquina ci sarà anche Federico Rossi, che ha dominato le classifiche estive sia con Pesche che con Movimento lento, in duetto con Annalisa. E infine l’emergente dall’impatto maggiore in queste ultime settimane, Blanco, recordman nella gara dei tormentoni estivi con Mi fai impazzire e con il suo primo album Blu celeste.

Come votare gli artisti del Best Italian Act

Al momento le votazioni sono chiuse. Per poter votare i propri beniamini bisogna aspettare l’ufficializzazione delle candidature sul sito ufficiale della competizione. Solo navigando su Mtv è possibile infatti dare il proprio voto all’artista che più ci sta a cuore. Chi la spunterà tra i cinque in lizza? Sembrerebbe una lotta a due tra Sangiovanni e Blanco, ma nessuno dei cinque va sottovalutato. Scopriremo chi sarà il vincitore tra pochissime settimane.