I Chromebook accoglieranno un nuovo pulsante AI: più utile del pulsante Copilot

I Chromebook stanno rapidamente dimostrando il loro valore nell’utilizzo delle capacità dell’intelligenza artificiale di Google, tanto per la produttività quanto per la creatività. Questi dispositivi, dotati del sistema operativo ChromeOS, stanno acquisendo le funzionalità già presenti negli smartphone Pixel di Google. Recentemente, Google ha lanciato una nuova fase per i Chromebook, presentando due nuovi modelli e introducendo il pulsante AI, che sarà disponibile nei prossimi dispositivi.

Samsung ha introdotto il Galaxy Chromebook Plus, descritto come il più leggero e sottile mai creato, con un peso di 1,17 kg e uno spessore di 12 mm. Questo dispositivo è dotato di uno schermo OLED da 15,6 pollici, un processore Intel Core i3 e offre fino a 13 ore di autonomia. Dall’altro lato, Lenovo ha presentato il Chromebook Duet 11″, un 2-in-1 che può fungere sia da PC che da tablet, equipaggiato con un processore MediaTek Kompanio 838 e un display touch da 10,95 pollici. Entrambi i modelli beneficiano delle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale di Google.

Una delle novità principali è il pulsante “Quick Insert” sul Galaxy Chromebook Plus, che consente di riscrivere testi, cercare file e accedere rapidamente ai contenuti recenti. Inoltre, Google ha introdotto nuove funzionalità AI per la linea Chromebook Plus, come “Aiutami a leggere”, che permette a un assistente intelligente di riassumere testi da pagine web e PDF. Sebbene questa funzione non sarà disponibile in italiano al lancio, il supporto per oltre 100 lingue è previsto attraverso la traduzione istantanea nei video visualizzati.

Anche il Pixel Recorder, portato dai dispositivi Pixel, sarà disponibile per i Chromebook Plus, permettendo la registrazione e trascrizione di conversazioni con la capacità di distinguere tra diversi interlocutori. Le chiamate audio e video beneficeranno di miglioramenti grazie all’AI, come la riduzione del rumore e la regolazione dell’immagine.

Infine, i Chromebook tradizionali non verranno esclusi: ora integreranno la funzione “Chat with Gemini”, consentendo agli utenti di interagire con l’assistente AI di Google, mentre un “Riepilogo di benvenuto” mostrerà le attività recenti ad ogni accesso al dispositivo, facilitando la continuità del lavoro anche su piattaforme mobile.