Eric Clapton ha rivelato quali sono i chitarristi che più apprezza in assoluto. Ecco i nomi presenti nella prestigiosa lista di Slowhand.

“Eric Clapton is God“: questa la frase che è campeggiata, per diverso tempo, su un ponte ferroviario di Londra negli anni ’60 e ’70, proprio quando questo artista sembrava dominare un’intera scena musicale con il suo modo virtuoso di suonare. Una chitarra era tutto ciò di cui Eric Clapton aveva bisogno per forgiare una carriera che molti avrebbero sognato. Un membro integrante non solo delle sue band – Blind Faith e Cream – ma dell’intero set swing a Londra.

Grazie al suo modo di far suonare la sua chitarra, Clapton si è guadagnato la fama di uno dei musicisti più dotati in circolazione, ma quali sono i chitarristi preferiti di Slowhand?

È facile perdersi nel mondo del rock’n’roll. Il sesso, la droga, i tour selvaggi e le storie di dissolutezza decadente hanno fatto perdere la bussola a molti artisti. Tuttavia, Eric Clapton ha sempre sostenuto la musica sullo stile di vita. La sua arte purista lo ha spinto incessantemente a mantenere la musica in prima linea in tutto ciò che fa.

Eric Clapton ha rivelato anche i chitarristi che, per lui, sono davvero eccezionali. Tra questi, citiamo Duane Allman, uno dei virtuosi interpreti dell’epoca, che è entrato nella rosa dei suoi chitarristi di tutti i tempi.

Una volta, Slowhand dichiarò: “Ricordo di aver sentito Hey Jude di Wilson Pickett e di aver chiamato Ahmet Ertegun o Tom Dowd e di aver detto:” Chi è quel chitarrista?“. L’ex componente dei Cream dice che gli è stato poi detto che il chitarrista era un musicista di 22 anni che si chiamava Skydog, ossia Duane Allman. “Fino ad oggi, non ho mai sentito una chitarra rock migliore suonare su un disco R&B. È il migliore“.

Dopo aver scelto Muddy Waters e Robert Johnson come parte della sua selezione di Desert Island Discs nel 1989, è ovvio che i due si posizionino in alto nella classifica di Clapton. Waters è stato spesso citato come uno degli artisti preferiti di Clapton e ammette di aver “avuto la maggiore influenza su di me”. Di Johnson disse: “Per me, è il più inquietante e quasi più difficile da ascoltare di tutti i cantanti blues perché è una musica così carica di emozioni“. Ha, poi, aggiunto: “Musicalmente è il più complicato”.

Certo, Jimi Hendrix non era solo un incredibile amico di Clapton, ma era anche una fonte di competizione. Keith Altham di The Guardian, e famoso giornalista rock dell’epoca, parla dell’incontro tra Clapton e Hendrix, ricordando che “Chandler è andato nel backstage dopo che Clapton se n’è andato nel mezzo della canzone” che non “aveva ancora padroneggiato se stesso“; Clapton stava fumando furiosamente una sigaretta, dicendo a Chas: “Non mi hai mai detto che fosse così f********nte bravo“.

Eric Clapton, tra i chitarristi amati c’è anche Prince

Prince potrebbe non essere il primo nome a cui pensi quando elaborate un elenco dei vostri chitarristi preferiti, ma ciò non è accaduto per Mano Lenta

Clapton ha spesso citato il cantante come uno dei migliori chitarristi che il mondo abbia mai avuto, considerando Purple Rain come un’iniezione di energia rock and roll incredibile, proprio “in un momento in cui pensavo che il rock and roll fosse morto“.

Ha continuato: “È una reincarnazione di Little Richard, Jimi Hendrix e James Brown in uno. Ho pensato che fosse esattamente ciò di cui il mondo avesse bisogno“.

Clapton ha elogiato anche il cantautore John Mayer. Un rubacuori pop, con una voce la voce soft hanno accompagnato il suo incredibile talento con la chitarra. Ma il massimo secondo Eric Clapton? Chi era il vero dio della chitarra? Facile: Albert Lee.

Il chitarrista ha lavorato con alcuni grandi nomi tra cui Emmylou Harris e The Everly Brothers. Considerando la valutazione di Clapton, dovremmo tutti ascoltare Lee, “È il più grande chitarrista del mondo. L’ultimo virtuoso. La sua abilità è straordinaria, il suo orecchio è straordinario ed è dotato a quasi tutti i livelli“.

