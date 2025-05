I Cesaroni 7: Marco si Sposa e il Web Esplode di Reazioni!

Continuano le riprese di I Cesaroni 7, suscitando già polemiche. Marco, interpretato da Matteo Branciamore, si sposerà con una nuova partner, Virginia, abbandonando finalmente Eva e Maya. Questo spoiler ha colto di sorpresa i fan, poiché Marco ha avuto relazioni significative con Eva, sua sorellastra, e con Maya, una principessa.

La storia tra Marco ed Eva, iniziata nella prima stagione, è complicata da ostacoli, portando alla nascita della figlia Marta. Dopo molte tensioni e litigi, la coppia si separa definitivamente nella quinta stagione, con Eva che parte per Parigi. Successivamente, Marco inizia una relazione con Maya, che desidera una vita normale e lavora come ragazza alla pari. Nonostante un matrimonio combinato, Marco sceglie Maya alla fine della quinta stagione. Ora, nella settima stagione, la nuova fiamma di Marco, Virginia, entra in scena e con lei si prepara a un matrimonio.

Il cast, provato dalla recente scomparsa di Antonello Fassari, ha voluto dedicare questa stagione a lui. Claudio Amendola, protagonista della serie, ha espresso emozione sul set, ricordando Fassari con un toccante omaggio sul ciak: "Ciao Antonello". L’assenza di Fassari pesa, ma i restanti membri del cast sono tornati sui loro ruoli con passione.

Le polemiche riguardo il matrimonio di Marco hanno diviso il pubblico: c’è chi accoglie con curiosità Virginia e chi spera in un riavvicinamento con Eva. I fan attendono ora di scoprire gli sviluppi di queste complesse dinamiche familiari in una delle fiction più amate d’Italia.