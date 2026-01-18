I Cercatori 2 vince al festival

Il film “I Cercatori 2” ha ottenuto importanti riconoscimenti al Veneto International Film Festival. Il film è stato selezionato come Best Narrative Future Film – Official Selection nei mesi di novembre e dicembre, un risultato di grande prestigio.

Il film ha anche ricevuto numerose nomination, tra cui Best Drama Future Film, Best Thriller Feature Film, Best Fantasy Feature Film, Best Italian Future Film, oltre alle candidature per Best Director, Best Producer e Best Cinematography.

“I Cercatori 2” rappresenta un esempio concreto di cinema indipendente che riesce a emergere e farsi apprezzare anche in contesti internazionali, dimostrando come dedizione e lavoro di squadra possano trasformare un sogno in un riconoscimento importante.