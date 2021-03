Fa un salto in avanti l’epidemia di coronavirus in Italia. Nella settimana che si è conclusa ieri i casi sono stati 116.124 contro gli 87.435 del periodo 15-21 febbraio. Sono cioè stati 28.689 in più, per un aumento del 32,8%. Si tratta di un incremento rapido che non si osservava da tempo, e del resto per cinque settimane consecutive si era rimasti in una sorta di plateau, con i nuovi contagi settimanali compresi tra 83 e 87mila. Così la settimana scorsa c’era sì stato un incremento ma ridotto, del 2,6%. I tecnici della Cabina di regia e del Cts avevano segnalato una ripresa del contagio, mentre molte Regioni hanno creato zone rosse nel loro territorio per cercare di arginare la circolazione, spinta anche dalle varianti. Il timore è che i numeri continuino a salire.

Aumento in tutte le Regioni, il Piemonte a +48%, la Lombardia +47%

Se la settimana scorsa i numeri erano in aumento in otto Regioni e una Provincia, in questa il segno più è davanti ai dati praticamente di tutte le realtà locali italiane. Solo Provincia di Bolzano e Umbria vedono una riduzione. Salgono molto grandi realtà come Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana, Piemonte e Campania. Ecco tutti i numeri. La Val d’Aosta passa da 55 a 90 (+35 casi, +63,6%), il Friuli Venezia Giulia da 1.815 a 2.849 (+1.034 casi, +57%), il Piemonte da 5.543 a 8.185 (+2.642 casi, +47,8%), la Lombardia da 16.202 a 23.801 (+7.599 casi, +46,9%), la Campania da 10.200 a 14.503 (+4.303 casi, +42,1%), il Veneto da 5.032 a 7.140 (+2.108 casi, +42%), l’Emilia-Romagna da 10.346 a 14.679 (+4.333 casi, +42%), le Marche da 2.931 a 4.118 (+1.187 casi, +40,6%), la Toscana da 5.446 a 7.414 (+1.968 casi, +36,2%), il Lazio da 6.509 a 8.414 (+1.905 casi, +29,3%), la Provincia di Trento da 1.651 a 2.076 (+425 casi, +25,7%), la Puglia da 5.303 a 6.591 (+1.288 casi, +24,3%), la Basilicata da 594 a 790 (+196 casi, +22%), la Calabria da 1.150 a 1.294 (+144 casi, +12,5%), la Liguria da 1.959 a 2.204 (+245 casi, +12,5%), la Sicilia da 3.246 a 3.568 (+322 casi, +9,9%), il Molise sa 591 a 622 (+31 casi, +5,2%), la Sardegna da 481 a 503 (+22 casi, +4,5%), l’Abruzzo da 3.330 a 3.378 (+48 casi, +1,4%). Scendono appunto la Provincia di Bolzano, che passa da 3.018 a 2.214 casi (-804, -26,5%) e l’Umbria, da 2.033 a 1.691 casi (-342, -16,8%).

Riguardo all’incidenza, cioè ai casi settimanali per 100mila abitanti, vanno male Bolzano (415), Trento (383) Emilia-Romagna (329), Marche (269), Abruzzo (257). Tra l’altro queste sono le Regioni dove scatterebbe lo stop alla scuola per tutti gli studenti al di là della zona colore in cui si trovano (per chi è rosso la regola vale al di là dei dati). Vanno meglio Val d’Aosta e Sicilia (71), Calabria (66) e Sardegna (30) che infatti è in zona bianca.

Superati i 2 milioni di test

La settimana appena conclusa, secondo i dati elaborati da Giorgio Presicce, analista della Regione Toscana, utilizzando i numeri della Protezione civile, ha segnato il record dei test. I tamponi, molecolari e rapidi, hanno sfondato il muro dei 2 milioni. Sono infatti stati 2.073.948 e la percentuale dei casi positivi trovati è del 5,6 percento. Quest’ultimo è il dato più alto da sei settimane. Tra il 15 e il 21 febbraio i tamponi erano stati 1.890.358 (con i positivi al 4,6%). Anche l’aumento degli esami può aver a che fare con la crescita dei positivi.

Tornano a salire i ricoveri, decessi sempre in calo

La crescita dei casi condiziona subito anche l’andamento dei ricoveri. Dopo sei settimane di discesa, c’è un nuovo aumento. Ieri le persone in ospedale con il Covid erano 20.869, contro le 19.898 di domenica 21. La settimana prima erano 20.534 e quella prima ancora 21.373. In terapia intensiva l’andamento è simile. Ieri erano ricoverati 2.231 malati contro i 2.094 della settimana precedente. I decessi invece ieri erano 97.699 e quindi in una settimana sono stati 1.981. In questo caso si osserva un calo, perché i morti registrati tra il 14 e il 21 sono stati 2.141 e quelli della settimana precedente 2.304. Come ormai noto i decessi i decessi seguono ad alcuni giorni di distanza, anche più di 15, la tendenza dei nuovi casi.