I capelli di Paola Enogu sono una parrucca o sono i suoi: risponde l’atleta in persona

Da qualche ora un grande dilemma si è palesato nella mente di tutti coloro che stanno seguendo le Olimpiadi di Parigi. Ci si chiede infatti se la bellissima Paola Egonu porti la parrucca oppure se tutti quei capelli così belli e perfetti siano realmente i suoi.

I dubbi sulla capigliatura di Paola Egonu

Tra le campionesse che rappresentano l’Italia alle Olimpiadi di Parigi del 2024 compare indubbiamente Paola Egonu. La pallavolista ha raggiunto risultati eccellenti negli ultimi anni e in questa occasione potrà nuovamente mettersi alla prova.

In questo momento però non sono le sue performance sportive ad attirare l’attenzione del pubblico, ma un altro aspetto che la riguarda molto da vicino. Ci si chiede infatti se la 26 enne di origine nigeriana porti o meno la parrucca.

Questo perché i suoi capelli appaiono sempre perfetti e in ordine e sicuramente molto più curati rispetto alla media. Se per alcuni questo dubbio è rimasta una mera curiosità, altri hanno trovato il coraggio di porre questa domanda alla diretta interessata, ricorrendo ai social.

La verità sui capelli della campionessa

A rispondere alla domanda relativa alla natura dei suoi capelli, la stessa campionessa, in quanto Paola ha deciso di prendere in mano la situazione e soddisfare ogni tipo di curiosità. La campionessa di pallavolo ha quindi voluto rispondere a tutti coloro che le hanno posto la domanda sui social. Paola Egonu Per una vita ho portato i capelli rasati, ho indossato le parrucche e l’extension colorate. Ora per la prima volta li sto facendo crescere. Non avevo mai avuto questa pazienza, ma ora ho voglia di naturalezza e di essere me stessa.

Ecco, quindi, svelato il mistero relativo ai capelli dell‘atleta, la quale ha dichiarato di non indossare parrucche al momento, anche se più volte in passato ha dovuto protendere per questa scelta. Questa volta i suoi capelli sono del tutto naturali.