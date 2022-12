i cantanti stranieri che hanno partecipato al Festival

La lista dei cantanti stranieri che hanno partecipato al Festival di Sanremo dal 1951 a oggi: tutte le star non italiane salite sul palco dell’Ariston.

Ma davvero al Festival di Sanremo non possono partecipare cantanti stranieri? La risposta è ovviamente no. Lo ha confermato il cast del 2022, in cui era presente la spagnola Ana Mena. Ma a provare la mancanza di un divieto è la storia. In oltre settanta edizioni della kermesse dedicata alla canzone italiana (e non ai cantanti italiani) sono stati infatti decine le grandi star della musica internazionale che si sono messe in gioco, specialmente dagli anni Sessanta. Facciamo un bel ripassone e riscopriamole tutte.

Cher

Cantanti stranieri a Sanremo negli anni Sessanta

Il regolamento del Festival è cambiato molto nel corso degli anni. Dagli anni Sessanta, quando la kermesse è diventata veramente internazionale, sono stati tanti gli artisti stranieri che hanno scelto di parteciparsi per mettersi in gioco, farsi conoscere o rilanciare la propria carriera. Scopriamoli insieme tutti, partendo dalla prima edizione con star internazionali, quella del 1964, fino ad arrivare ai giorni nostri (inseriamo anno per anno solo gli esordienti, ma alcuni di loro hanno partecipato anche a più edizioni):

1964: Ben E. King – Bobby Rydell – Frankie Avalon – Frankie Laine – Frida Boccara – Gene Pitney – Gil Fields and the Family Brothers – Los Hermanos Rigual – Marina Moran – Nino Tempo e April Stevens – Paul Anka – Peggy March – Peter Kraus – Richard Moser jr.

1965: Anita Harris – Audrey – Bernd Spier – Connie Francis – Danyel Gerard – Dusty Springfield – Hoagy Lands – Joe Damiano – Jody Miller – Johnny Tillotson – Kenny Rankin – Kiki Dee – Les Surfs – Petula Clark – The New Christy Ministrels – Timi Yuro – Udo Jurgens – Yukari Ito

1966: Bobby Vinton – Chad & Jeremy – Françoise Hardy – Luis Alberto del Paranà e Los Paraguayos – P.J. Proby – Pat Boone – Richard Anthony – The Renegades – The Yardbirds – Vic Dana

1967: Anna German – Antoine – Bobby Goldsboro – Cher – Dionne Warwick – Les Compagnons de las Chansons – Los Bravos – Marianne Faithfull – Sonny Bono – The Bachelors – The Happenings – The Hollies – The Rokes

1968: Bobbie Gentry – Eartha Kitt – Louis Armstrong – Nino Ferrer – Roberto Carlos – Sacha Distel – Shirley Bassey – The Cowsills – The Sandpipers – Wilson Pickett – Yoko Kishi

1969: Brenton Wood – France Gall – Mal – Mary Hopkins – Rocky Roberts – Stevie Wonder – The Casuals – The Sweet Inspirations

Cantanti stranieri a Sanremo negli anni Settanta

1970: Sandie Shaw

1971: Aguaviva – José Feliciano – Mungo Jerry – Ray Conniff – Wallace Collection

1973: Mocedades – Pop Tops – Wess

1974: Kambiz – Les Charlots – Middle of the Road – Mouth & MacNeal

1975: Jean-Françoise Michael – Kriss and Saratoga

1976: Maggie Mae

1979: Ayx – Grimm – Il Etait une Fois – Kim & the Cadillacs

Cantanti stranieri a Sanremo negli anni Ottanta

1980: Leroy Gomez – Orlando Johnson – Sally Oldfield

1981: Carmen & Thompson – Sterling Saint-Jacques – Tom Hooker

1982: Lene Lovich – Plastic Bertrand

1983: Bertin Osborne – Richard Sanderson

1985: Luis Miguel – Randy Jackson Band (con Zucchero)

Cantanti stranieri a Sanremo negli anni Novanta e in anni recenti

Come negli anni Sessanta, nel 1990 si tentò un recupero della formula che prevedeva artisti italiani abbinati ad artisti stranieri. Al contrario di quanto accaduto in passato, stavolta gli stranieri non partecipavano attivamente, ma fuori concorso.

Di fatto, dopo gli anni Ottanta il Festival è diventato molto più italiano che in passato, e per ritrovare artisti stranieri in gara bisogna raggiungere il nuovo millennio.

2004: Las Ketchup (con Danny Losito) – Bill Wyman (con DB Boulevard) – Gipsy Kings (con Massimo Modugno) – Morris Albert (con Mietta)

2008: Lola Ponce (con Giò di Tonno)

2009: Youssou N’Dour (con Pupo e Paolo Belli)

2013: Peter Cincotti (con Simona Molinari)

2015: Lara Fabian

2022: Ana Mena