i cantanti protagonisti della serata

MTV EMAs 2022, i performer: chi si esibirà durante lo spettacolo che si terrà a Dusseldorf il 13 novembre.

Il countdown sta per terminare. Gli MTV EMAs 2022 sono ormai dietro l’angolo, e sale l’attesa per i Måneskin, la band rock più amata al mondo, in lizza per diversi premi. Tra i performer della grande serata di musica non ci sarà però il gruppo romano, ma tanti altri artisti di altissimo livello, in uno show tra i più attesi dell’anno. Andiamo a scoprire insieme chi saranno le star protagoniste della serata condotta dalla superstar Rita Ora e dal marito e regista Taika Waititi in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania, il 13 novembre.

I performer degli MTV EMAs 2022

Saranno tantissimi gli ospiti musicali di questa serata. In attesa di poter scoprire l’elenco completo, ne sono stati già annunciati sei di profilo internazionale, a partire da due grandi popstar, Ava Max e Bebe Rexha. Mentre la prima è candidata per il premio Best Collaboration in The Motto con Tiësto, la seconda è in lizza nella stessa categoria per I’m Good (Blue) con David Guetta. Lo stesso dj sarà presente tra i performer della serata.

David Guetta

Ci sarà poi spazio anche per due gruppi tra loro storico, come i Gorillaz, candidata per il premio Best Alternative, e i Muse, in gioco invece nella categoria per il miglior album rock. Un grande ritorno per Matt Bellamy e soci. E si aggiunge all’elenco anche Lewis Capaldi, al debutto agli EMAs. Il cantautore scozzese presenterà il suo nuovo singolo.

Come vedere gli MTV EMAs

L’attesa in Italia è tantissima, soprattutto per poter comprendere cosa accadrà a Damiano David e compagni. Ma come seguire l’evento musicale più importante in Europa? Basta sintonizzarsi domenica 13 novembre a partire dalle 20 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su Now) e su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e 715 di Sky), o ancora su MTV Music (canale 132 di Sky).

Gli EMAs potranno però essere seguiti anche in simulcast su Comedy Central, canale 129 di Sky e in streaming su Now. L’intero evento sarà poi disponibile anche on demand dal giorno successo, il 14 novembre, su Paramount+. Insomma, perderselo è praticamente impossibile.