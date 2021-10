Gli ospiti che prenderanno parte alla Festa del Cinema di Roma: tra questi, Claudio Baglioni, Fabrizio Moro e Ligabue.

Dal 14 al 24 ottobre, si terrà la Festa del cinema di Roma 2021, evento durante il quale sarà presentata anche la nuova serie, che vede protagonista Emma, intitolata A casa tutti bene. Lo show, infatti, sarà presentato fuori concorso durante la kermesse cinematografica. Scopriamo insieme tutti gli ospiti di questo importante evento, proveniente dal mondo della musica.

Fabrizio Moro

Festa del Cinema di Roma 2021, gli ospiti dell’evento

Ci saranno diversi ospiti, proveniente dal mondo della musica, che presenzieranno la Festa del cinema di Roma 2021: tra questi, possiamo annoverare Ligabue, Claudio Baglioni e Fabrizio Moro. L’opera-concerto In questa storia che la mia di Claudio Baglioni sarà proiettata il 21 ottobre e fa leva sull’ultimo album del cantautore romano. Lo spettacolo sarà, inoltre, disponibile al cinema nei giorni 2,3 e 4 novembre 2021.

Nel giorno 16 ottobre 2021, invece, Fabrizio Moro e Ligabue riveleranno qualche dettaglio sul corto che hanno realizzato insieme, per Sogni di rock’n’roll. Moro, infatti, ha diretto il filmato della canzone di Ligabue, che finalmente ottiene un video musicale a trent’anni dalla sua uscita e che sarà presentato, in anteprima, alla Festa del Cinema di Roma.

A casa tutti bene – La serie con Emma Marrone

Inoltre, come vi accennavamo all’inizio dell’articolo, in questa occasione sarà presentata anche A casa tutti bene – La serie, show che vede la partecipazione anche di Emma Marrone. La serie, diretta da Gabriele Muccino, rappresenta il primo lavoro per la televisione del regista che, normalmente, ha prestato la propria arte al grande schermo.

Non è la prima volta che il cineasta e la cantante Salentina si ritrovano a lavorare insieme: infatti, Emma fu scelta anche per partecipare al film Gli anni più belli. La serie tv arriverà su Sky a partire da dicembre 2021.