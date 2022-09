i cantanti presenti nel cast

Grande Fratello Vip 7: chi sono i cantanti entrati nella casa nella nuova edizione del reality show.

Il Grande Fratello Vip, giunto alla settima edizione, è iniziato ufficialmente il 19 settembre. Dopo un’estate di voci e sussurri, il reality show di punta di Canale 5, il più amato dagli italiani, ha preso nuovamente il via, guidato ancora una volta dall’effervescente Alfonso Signorini. Per l’occasione ad accompagnarlo, in qualità di opinionisti, ci sono Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Orietta Berti, una delle più amate cantanti italiane di sempre. E, a proposito di cantanti, non ne mancano anche all’interno della casa. Scopriamo chi sono i personaggi della musica presenti nel cast di questa edizione.

Grande Fratello Vip 7: i cantanti nel cast

Giovane ma già molto amata, Ginevra Lamborghini è tra i primi personaggi del mondo della musica a essere entrati nella casa in questa edizione, dopo aver sfiorato l’ingresso negli scorsi anni. 29enne influencer, specialista delle comunicazioni nell’azienda di famiglia, ma anche talentuosa cantante con una passione per la musica, è la sorella maggiore di Elettra, con cui però al momento non ha alcun rapporto.

Pamela Prati

C’è poi Pamela Prati, soubrette e attrice del Bagaglino con un passato da cantante e due album all’attivo (l’ultimo, Extasy, uscito nel 2022). Stesso discorso per Patrizia Rossetti, conduttrice televisiva che ha in passato presentato anche un Sanremo, ma che vanta una carriera di discreto successo nel mondo della musica. Il suo ultimo album è uscito nel 1998.

Questi per ora i personaggi del mondo della musica entrati nella casa, ma la sensazione è che sia solo l’inizio, e che nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri.

I cantanti che hanno vinto il GF Vip

Nelle prime sei edizioni, il Grande Fratello Vip ha visto diversi protagonisti del mondo della musica, e alcuni di loro hanno anche raggiunto la vittoria. Ad esempio Daniele Bossari, che non ha mai cantato, ma che è ‘nato’ artisticamente su MTV ed è stato, tra le altre cose, conduttore di trasmissioni come Top of the Pops.

Vincitrice della quarta edizione fu invece Paola Di Benedetto, showgirl a lungo fidanzata con Federico Rossi, ma che ha avuto un flirt nel corso dell’ultima estate anche con Rkomi.