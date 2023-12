I cantanti più cercati su Google nel 2023

Come ogni anno, ecco la top ten dei cantanti più cercati sul motore di ricerca.

Se anche tu, ti sei chiesto quali fossero i cantanti più cercati a livello mondiale e nazionale su Google, ecco la risposta. Il motore di ricerca ha pensato bene di condividere i report della top ten. Al primo posto a livello globale si posiziona Shakira, alla quale seguono Jason Aldean e Joe Jonas. La classifica italiana, invece, esprime tutta l’influenza di Sanremo.

La classifica

Per quanto riguarda i cantanti più cercati su Google a livello mondiale, Shakira si è posizionata al primo posto. Sul podio è seguita da Jason Aldean e Joe Jonas, mentre Smash Mouth domina la quarta posizione. Peppino di Capri ha fatto il suo ingresso nel quinto posto della classifica, probabilmente grazie alle fake news che sono state diffuse riguardo la sua morte. Al suo seguito, Gino Paoli dopo lo spettacolo con Morandi sul palco di Sanremo, e al settimo posto della top ten, Tom Kaulitz. Ottava e nona posizione per Kellie Pickler e José Luis Perales. In chiusura alla classifica mondiale Anna Oxa.

Vediamo ora la top ten degli artisti più cercati su Google Italia nel corso del 2023. Sul podio compaiono tre artisti che hanno in qualche modo avuto a che fare con il Festival di Sanremo: Rosa Chemical, Fedez e Marco Mengoni. Al quarto posto trionfa Anna Oxa, seguita da Lazza al quinto e Mr. Rain al sesto. Settima posizione per Elodie ed ottava per Gino Paoli. A chiudere la classifica, Ornella Vanoni e Giorgia.

Per quanto riguarda i testi delle canzoni più cercate in Italia, invece, “Due vite” di Mengoni, che ha trionfato a Sanremo 2023, è al primo posto. A seguire, “Bzrp” di Shakira e “Supereroi” di Mr. Rain, la stessa posizione che ha raggiunto anche al Festival.