Big & Bang Rtl 102.5: i cantanti ospiti dell’appuntamento di Capodanno della radio più ascoltata in Italia.

Stanco del solito Capodanno targato Rai? Stufo di quello di Canale 5, impoverito quest’anno anche dal Covid? Non vuoi più terminare l’anno con il solito trenino a suon di pe-pe-pe-pe e preferisci invece ascoltare la musica dei tuoi cantanti preferiti? Allora la soluzione che fa per te potrebbe essere Big & Bang, il grande appuntamento di Capodanno di RTL 102.5. La radio più ascoltata in Italia ha infatti organizzato un Capodanno dell’inclusività, invitando al proprio brindisi i più grandi artisti della musica italiana… e non solo.

Emma Marrone

Big & Bang: in cantanti del Capodanno di RTL 102.5

Nel corso della serata interverranno in Big & Bang per un brindisi con gli ascoltatori tutti i più grandi cantanti italiani: da Laura Pausini a Jovanotti, da Alessandra Amoroso a Emma, da Marco Mengoni a Sangiovanni e Gianna Nannini. Parteciperanno anche tanti nomi del prossimo Sanremo, oltre a quelli già citati, come Mahmood, Gianni Morandi, Noemi, Le Vibrazioni. Ci sarà spazio per gli amici più grandi di RTL, come Cristiano Malgioglio, ma non mancheranno gli ospiti internazionali, da Kungs a Bob Sinclar, da Purple Disco Machine a Katy Perry, senza dimenticare Alvaro Soler e Sophie and the Giants.

E poi ancora, per non farsi mancare proprio nulla, troveranno spazio big come Gaia, Gué Pequeno, Arisa, i Tiromancino, Francesco Gabbani, i The Kolors, Annalisa, Elettra Lamborghini, J-Ax, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Meduza, Pinguini Tattici Nucleari e Tecla ed Alfa. Un cast davvero ineguagliabile.

Data e orari di Big & Bang su RTL

L’appuntamento con il Capodanno di RTL 102.5, in diretta dagli studi di Milano e Roma, sarà dalle ore 19 del 31 dicembre. Ovviamente ci sarà un’interruzione alle 20.30 per ascoltare il discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, l’ultimo del suo mandato, e poi si riprenderà con lo show, che permetterà ad alcuni fortunati ascoltatori di entrare in diretta per scambiarsi gli auguri con i propri cantanti preferiti.

Di seguito uno spot dello show di RTL: