Alessandro Cattelan, Da grande: gli ospiti della seconda puntata dello show su Rai 1 condotto dall’ex volto di X Factor.

Alessandro Cattelan non lascia, ma raddoppia. Il conduttore è pronto a vivere la sua seconda prima serata su Rai 1. Dopo aver debuttato la scorsa domenica, il suo show, Da grande, torna anche il 26 settembre. Nonostante numeri che non hanno soddisfatto, con uno share del 12,67% e un numero di spettatori che non arriva a 2 milioni e mezzo, in Rai continuano a credere fortemente in Cattelan e nel suo lavoro. D’altronde, le giustificazioni per i numeri deludenti della scorsa settimana non mancano, a partire da una concorrenza sportiva di altissimo livello. A dargli forza, anche in questa seconda puntata ci saranno tanti amici e cantanti per rallegrare la serata e attirare gli spettatori. Scopriamo insieme chi ci sarà con Ale a Da grande.

Alessandro Cattelan

Da grande: gli ospiti cantanti della seconda puntata

Nella prima puntata l’ex volto di X Factor ha rotto il ghiaccio con Elodie, che ha fatto parlare di sé per il suo tributo a Raffaella Carrà, ma anche con Il Volo, Blanco e Marco Mengoni, non proprio un artista che si fa spesso vedere sul piccolo schermo.

Il questo secondo appuntamento il presentatore rilancia puntando su tanti altri nomi di spessore. Ci sarà ancora spazio per Elodie, che stavolta presenterà il suo nuovo singolo, Vertigine, uscito il 24 settembre. Ci sarà poi anche un’altra grande rivelazione di questo 2021, Sangiovanni. Anche lui presenterà una nuova canzone, Raggi gamma. Il grande colpo è però quello della coppia più calda d’America: Benji e Bella Thorne. I due per la prima volta saranno protagonisti nella tv italiana e canteranno il loro nuovo singolo Up in Flames.

Gli altri ospiti di Da grande

Ovviamente non mancheranno però anche gli ospiti di personaggi dello spettacolo e lo sport che non hanno nulla a che fare con la musica. Almeno non direttamente. Con Ale ci sarà infatti uno dei comici più amati in Italia, Lillo. E poi ancora l’attore Raul Bova, e la tuttofare Serena Rossi, una delle nuove madrine in casa Rai. Ma gli ospiti d’onore saranno due degli eroi degli eroi di questa estate italiana a tinte dorate: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi.