Da grande è il nuovo show di Alessandro Cattelan: gli ospiti musicali del programma condotto dall’ex presentatore di X Factor.

Cosa vuol fare da grande Alessandro Cattelan? Sbarcare in Rai. L’ormai ex conduttore di X Factor, volto storico di Sky, riparte da un programma in prima serata su Rai 1, intitolato proprio Da grande. Lo show, sul quale sono molto alte le aspettative, andrà in onda domenica 19 settembre e la settimana successiva, il 26 settembre, anche in streaming su RaiPlay. Il format sarà in pieno stile Cattelan, con momenti di canto e ballo alternati al talk e agli approfondimenti puri. Ovviamente, ad animare la serata ci saranno tantissimi ospiti, anche dal mondo musicale. Scopriamo insieme quelli presenti nella prima puntata.

Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, Da grande: i cantanti ospiti della prima puntata

Tanti amici raggiungeranno Cattelan nella prima puntata di Da grande. Ci sarà spazio per l’attore Luca Argentero, ma anche per alcuni volti noti in casa Rai (e Mediaset) come Carlo Conti, Antonella Clerici e Paolo Bonolis. E per quanto riguarda la musica?

Ricordando che Ale ha iniziato la sua carriera come vee-jay, non potevano mancare grandissimi ospiti del mondo della musica. Ci saranno i tenorini de Il Volo, una vecchia conoscenza di X Factor come Marco Mengoni, non proprio un habitué delle apparizioni televisive, Blanco, il rapper rivelazione del momento. E poi ci sarà Elodie, che presenterà finalmente il suo nuovo singolo.

Di seguito il video di Ma stasera:

Come sarà Da grande?

Lo show debutterà il 19 settembre. L’idea base del format è quella di mettere al centro persone che hanno raggiunto l’età adulta, per poter raccontare le loro storie e il loro cambiamento rispetto a quando avevano 20 anni. Perché non tutti riescono a raggiungere i loro sogni entro i 40, ma c’è anche chi ce l’ha fatta e vale la pena scoprire la loro storia.