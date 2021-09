Il programma ospiterà diversi artisti italiani e andrà in onda sul canale Twitch del gigante delle vendite online. Presenti Aka7even e Aiello.

Amazon Music presenta un nuovo show, intitolato Fuori Onda, che vedrà il coinvolgimento di diversi artisti del panorama musicale italiano. Tra questi, ci saranno anche Aiello e Aka7even. Il programma andrà in onda sul canale ufficiale Twitch del gigante delle vendite online. Lo spettacolo sarà trasmesso ogni martedì del mese, tranne l’ultimo. Ecco in cosa consisterà.

Aiello

Amazon Music presenta il nuovo programma Fuori Onda

Fuori Onda è il nuovo programma musicale di Amazon Music che andrà in onda per tutto il mese di settembre su Twitch, trasmesso in live streaming sul profilo ufficiale dell’azienda. Il programma andrà in onda ogni martedì e vedrà la partecipazione di Aka7even, talento di Amici di Maria De Filippi, nonché scrittore, interprete e produttore delle sue canzoni. L’artista sarà ospite della puntata che andrà in onda il 7 settembre 2021. Il 14 settembre, invece, ci sarà la partecipazione di Aiello, volto del new pop italiano. Il video di Vienimi (a ballare):

Il programma sarà condotto da Roberta Sorge e Pietro Morello, i quali effettueranno delle interviste ai vari volti presenti in studio e che sono i maggiori rappresentati dell’indie, del pop e della trap italiane. Ogni ospite dovrà recarsi in studio con un oggetto a cui tiene particolarmente e che sarà riposto in una teca nella quale saranno custoditi tutti gli effetti raccolti. Da questo oggetto, infatti, che inizierà l’intervista basata, appunto, su ciò che lega l’artista a quel particolare cosa.

La durata delle puntate e l’interazione via chat

Le puntate avranno una durata di 60-90 minuti, nelle quali saranno proposte al pubblico delle interviste dinamiche e, a tratti interattive, visto che sarà permesso agli spettatori di prendere parte allo show ed interagire con i loro artisti preferiti attraverso un’apposita chat. L’ambientazione in cui avverranno queste interviste sarà molto informale ed estremamente confortevole, proprio come se avvenissero nelle quattro mura intime di casa propria.

Infine, a termine del programma, sarà promosso il lavoro musicale dell’artista e sarà effettuata una foto istantanea dei conduttori e del cantante che sarà affissa sulla parete vicina al divano dove saranno condotte le varie interviste.