Da Vasco Rossi a Max Pezzali, i cantanti italiani tifosi dell’Inter hanno festeggiato lo scudetto della squadra nerazzurra sui social.

Il 2 maggio è diventato ufficiale il 19esimo scudetto dell’Inter. La squadra nerazzurra, guidata da Antonio Conte, si è laureata campione d’Italia con quattro giornate d’anticipo. Un traguardo importante che pone fine alla striscia di nove scudetti da parte della Juventus, e che fa festeggiare sui social anche i tanti cantanti tifosi nerazzurri, da Vasco Rossi a Max Pezzali.

Scudetto Inter: le reazioni dei cantanti interisti

Tra i tanti personaggi dello spettacolo che hanno esultato per lo scudetto dell’Inter ci sono anche molti cantanti. Tra questi il rocker di Zocca, Vasco Rossi. L’artista emiliano ha pubblicato un post con scritto: “Finalmente Inter, evviva!“. Tifoso nerazzurro, il Blasco ha confessato di essere diventato un sostenitore della squadra milanese da bambino perché gli piacevano i colori del club.

Vasco Rossi

Milanese doc è invece Biagio Antonacci, che ha invece postato una foto dei tifosi nerazzurri sotto il Duomo, con una caption che recita: “Si legge bene Inter? Campioni indiscussi“. Gioia anche per Amadeus, conduttore degli ultimi due Sanremo, un tifoso sfegatato, come anche Max Pezzali, che ha accennato un passaggio del suo nuovo inno per i nerazzurri, I’m Inter, scritto con Claudio Cecchetto.

Esulta anche il bergamasco Riccardo Zanotti, tifoso interista e simpatizzante dell’Atalanta, mentre Francesco Renga si lascia andare a un bel ‘finalmente’. Orgoglioso anche per Gianluca Grignani, che ha postato lo stemma del club e ha scritto: “Brava la mia Inter“.

Scudetto Inter: la reazione dei tifosi juventini

Ma anche molti cantanti juventini hanno voluto esprimere la loro sportività facendo i complimenti alla squadra di Conte. Tra questi Eros Ramazzotti, che si è lasciato andare a un bel gesto di fair play. Idem per Francesca Michielin, che ha scritto: “Amici interisti, godete finché potete, baci e buoni festeggiamenti, ci vediamo presto. Io e Bugo vi aspettiamo al varco“. E a proposito di Bugo, l’artista, grandissimo juventino, ha commetato il post di Vasco scrivendo: “Grandissimo Vasco, ma forza Juve. Il nostro 19esimo scudetto è stato nella stagione 1980/81. Tutto ok. Forza Juve sempre“.