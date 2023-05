i cantanti, la data e i biglietti

Italia Loves Romagna, il festival per l’Emilia-Romagna: cantanti nella line up, la data dell’evento e le informazioni sui biglietti.

Dopo tanti annunci e proclami, adesso è ufficiale: è nato un festival per raccogliere fondi per l’Emilia-Romagna, dopo il disastro dell’alluvione delle scorse settimane. Un evento intitolato Italia Loves Romagna e che dovrebbe essere sostanzialmente diverso rispetto a quello già annunciato da Laura Pausini qualche giorno fa, ma che conterà ad ogni modo su un cast altrettanto straordinario, un vero cast di all star, e che richiama alla memoria un altro grande evento benefico del passato. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta, la data e i biglietti.

Italia Loves Romagna: la line up dei cantanti

Sappiamo già di per certo che al grande evento dedicato alla Romagna, in questo momento di grandissima difficoltà, parteciperanno moltissimi artisti provenienti proprio da queste terre, o dall’Emilia. Ma all’appello hanno risposto presente anche altri artisti che portano l’Emilia-Romagna nel proprio cuore e che hanno deciso di lottare in prima linea per farla risorgere.

Blanco

Ci saranno quindi Laura Pausini di Solarolo, Luciano Ligabue di Correggio, Gianni Morandi di Bologna, Zucchero di Roncocesi. Ma a loro si aggiungeranno anche altri big della musica italiana come Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Madame, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Salmo e Tananai.

Data e biglietti dell’evento benefico

La location scelta per questo evento benefico davvero straordinario è un simbolo dell’Emilia-Romagna, l’RCF Arena di Reggio Emilia, già conosciuta in passato come Campovolo. L’appuntamento è per il 24 giugno, a distanza di 11 anni dall’evento analogo, Italia Loves Emilia, creato nel 2012 per sostenere le persone che avevano subito il tremendo terremoto.

Grande promotore del concerto è stato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura, che aveva affermato: “La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo per l’anima per gli italiani, oggi duramente colpito. Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 qui“.

I biglietti per questo nuovo straordinario appuntamento musicale di beneficenza sono disponibili in prevendita dal 30 maggio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.