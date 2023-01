i cantanti e le cover del venerdì

Sanremo 2023, i duetti: i nomi degli ospiti che canteranno con gli artisti in gara nella serata dedicata alle cover.

Per molti è la serata più attesa di ogni Festival di Sanremo, e anche nel 2023 non dovrebbe regalare delusioni. Stiamo parlando di quella dedicata ai duetti, in programma in venerdì. Una serata in cui gli artisti in gara presenteranno alcune cover di grandi successi degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila, con la collaborazione di alcuni colleghi importanti o di grandi amici. A svelare i nomi dei cantanti che affiancheranno i protagonisti del Festival, dopo le indiscrezioni dei giornali, ci ha pensato Fiorello, che ha anche lanciato una bomba: potrebbe presto essere annunciata un’artista internazionale di origine italiana come ospite.

I duetti di Sanremo 2023

Alcuni nomi erano già stati anticipato da alcuni articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, altri erano prevedibili, altri ancora sono delle assolute novità o sorprese. Stavolta però non si tratta di indiscrezioni: a dare conferma di questi duetti sono stati infatti, in un video, gli stessi Amadeus e Gianni Morandi a Viva Rai 2.

Rosario Fiorello

Tra i primi nomi confermati ci sarebbe dunque Fedez, un vero prezzemolino di questa edizione, che tornerà a cantare con J-Ax, abbinato quindi agli Articolo 31. Grande ritorno anche per Emma Marrone, la regina del FantaSanremo, che dovrebbe unire la sua voce con quella di Lazza (e con Laura Marzadori). Ci sarà spazio anche per Arisa, in coppia con Gianluca Grignani, e poi per Edoardo Bennato con il Quartetto Flegreo, insieme al giovane Leo Gassmann. E per gli amanti del gossip? Con Shari, l’avvenente artista proveniente da Sanremo Giovani, dovrebbe esserci Salmo, rapper sardo con cui la stessa cantante avrebbe iniziato da qualche tempo una relazione.

E gli altri? In attesa dell’annuncio ufficiale, dovrebbero essere questi: Coma_Cose con Bauastelle, Tananai con Don Joe, Cugini di Campagna con Paolo Vallesi, Mr. Rain con Fasma. Restano invece delle indiscrezioni quelle riguardanti Elisa (che dovrebbe duettare con Giorgia), Lorella Cuccarini, Noemi, Eros Ramazzotti, Izi, BNKR44, Ditoonellapiaga, Le Vibrazini, Alex Britti, Manuel Agnelli, Rose Villain e Merk & Kremont.

Chi è la nuova ospite internazionale?

In vena di sensazionalismi, Fiorello si è però lasciato andare a un altro grande scoop: tra gli ospiti internazionali dovrebbe esserci spazio anche per una grande donna di origini italiane, che Amadeus avrebbe dovuto rivelare a Domenica In la prossima domenica.

Non sappiamo di chi si tratti, per il momento, ma sappiamo di chi non si tratterà certamente: Lady Gaga. Chi potrebbe essere allora? Difficile immaginare Madonna o ad Ariana Grande, così come Gwen Stefani. Insomma, con tutta probabilità sarà qualcuno di davvero insospettabile, e il nome lo scopriremo solo tra pochi giorni.