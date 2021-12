Capodanno in musica 2022: chi sono in cantanti che saliranno sul palco durante la notte di San Silvestro nello show di Federica Panicucci.

Non è Capodanno senza musica. La tradizione si rinnova e anche l’attesa del 2022 sarà animata da non uno, ma ben due grandi concerti in televisione. Al classico appuntamento con L’anno che verrà, show che avrà come conduttore Amadeus e tra i protagonisti tanti cantanti del Festival di Sanremo, si ‘opporrà’ Capodanno in musica su Canale 5, concerto presentato da Federica Panicucci, per l’occasione accompagnata da un grande artista: Al Bano. Ma oltre al cantante pugliese, chi si esibirà nel corso della serata? Ecco tutti i protagonisti della nostra musica già annunciati nel cast.

Federica Panicucci

Capodanno in musica 2022 a Bari: gli ospiti

Sarà un grande spettacolo, anche se con meno spettatori a causa delle attuali restrizioni Covid. Il concerto, previsto inizalmente in piazza Libertà a Bari, si è infatti spostato al Teatro Petruzzelli. Un piccolo cambio di programma che nulla toglie alla spettacolarità dello show.

Tra i grandi ospiti attesi per la serata ci sono altri due pugliesi doc, Pio e Amedeo, che dovrebbero accompagnare con le loro gag proprio i due presentatori. Ma sarà ovviamente la musica a farla da padrone, come vuole anche il titolo del programma.

I cantanti di Capodanno in musica 2022

“Buon 1918“. Chi ha dimenticato la straordinaria gaffe di Patty Pravo ormai tre anni fa. Un momento epico della nostra tv che potrebbe ripetersi: la ragazza del Piper è inserita nel cast di questo Capodanno in musica, come anche il suo grande ex, Riccardo Fogli, e sempre in tema Pooh Roby Facchinetti. Grandi artisti, grande musica, grande spettacolo. Non potevano mancare altri nomi illustri della nostra musica: Michele Zarrillo e Bianca Atzei, oltre a Mario Venuti.

Ma Capodanno su Mediaset vuol dire anche Amici di Maria De Filippi. Tra gli ex allievi della scuola si uniranno al cast Annalisa, i The Kolors, Alessandro Casillo, Emma Muscat, Sergio Sylvestre (alias BigBoy) con i Room9 e Riki. Balleremo quindi in compagnia di Federico Rossi, Alfa e Tecla, i Boomdabash, ma anche Vhelade, Mamacita, Cedraux e Andrea Damante.

Manca qualcosa? In effetti sì, una buona dose di rap. Oltre al grande ritorno di formazioni storiche come i Gemelli DiVersi e i Sottotono, quest’anno il Capodanno in musica dovrebbe prendere ritmo con due grandi nomi del nostro panorama hip hop: Rocco Hunt e Vegas Jones. Di seguito la famosissima Malibu di quest’ultimo: