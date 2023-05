i cantanti del festival benefico per l’Emilia-Romagna

Nasce Romagna Mia, un evento benefico per le vittime dell’alluvione: tra i cantanti che parteciperanno c’è Laura Pausini.

L’Emilia-Romagna chiama, Laura Pausini risponde. Una delle prime idee che sono nate all’indomani della tragedia dell’alluvione che ha coinvolto molti comuni della Romagna è stata l’organizzazione di un grande concerto benefico, un evento in grado di portare a una raccolta fondi sostanziosa per cercare di portare alla regione i fondi necessari per riparare, almeno in parte, al disastro naturale. In pochi giorni l’evento è nato, con tanto di data e location. E tra i primi cantanti ad aver aderito all’iniziativa c’è proprio Laura Pausini, che in questi giorni non sta facendo di tutto per dare una mano.

Romagna Mia: data e cantanti

Iniziativa concretizzata da sindaci e presidente della provincia di Ravenna, del Nuovo Circondario Imolese, dal primo cittadino di Bologna, dai presidenti delle province di Forlì-Cesena e Rimini, l’evento vuole essere un “ponte di solidarietà concreta e di speranza verso il futuro ritorno alla normalità“, come dichiarato in un comunicato ufficiale.

Laura Pausini

La data scelta per questo grande concerto è il 5 agosto 2023, il nome con cui è stato ribattezzato è Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert. Mancava solo la location e, nell’anniversario dei suoi primi 70 anni, non poteva che essere scelto l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già teatro di moltissimi grandi concerti in passato.

I cantanti di Romagna Mia

Non sono state ancora fornite notizie sulla line up dei cantanti, ed è quindi impossibile dire, al momento, quali saranno le voci che aderiranno a questa iniziativa benefica nel cuore dell’estate. La prima però a proporsi è stata proprio Laura Pausini, attraverso un tweet sul suo account ufficiale: “La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto“.

Una splendida notizia da parte della cantante di Solarolo, che solo poche ore prima aveva tra l’altro annunciato la sua scelta di devolvere il cachet dei suoi concerti a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza, quelli cui è più legata per motivi familiari.

Di seguito il tweet della cantante: