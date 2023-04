Tutti i cantanti che si esibiranno alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo: da Andrea Bocelli a Katy Perry.

I rifiuti sono piovuti copiosi sulla cerimonia di incoronazione di Re Carlo, e questa non è una novità. L’evento ha ricevuto, per un motivo o per un altro, tantissimi rifiuti notevoli, e non solo da parte di grandi del mondo della politica, come il presidente Biden. Anche dal mondo della musica i ‘no’ non sono mancati: da Ed Sheeran ad Adele, passando per Harry Styles, Robbie Williams, Elton John e le Spice Girls. Eppure, nonostante questo la line up che gli organizzatori sono riusciti a realizzare resta comunque degna di nota. Tra gli artisti che si esibiranno ci sarà, infatti, anche il nostro Andrea Bocelli. Ecco tutti i cantanti protagonisti dell’evento.

Bocelli all’incoronazione di Re Carlo

Il Re d’Inghilterra potrà contare su una serie di grandi artisti pronti a rendergli omaggio in uno dei giorni più importanti della sua vita. E non si tratta solo di sudditi di Sua Maestà. Nelle ultime ore è stata confermata la presenza di Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli

L’artista italiano si esibirà insieme a un grande amico, il baritono Sir Bryn Terfel. Un ennesimo grande onore, commentato con queste parole: “Essere invitato a esibirsi al concerto per l’incoronazione di Re Carlo III è un grande onore“. Bocelli ha anche aggiunto che la sua gioia e il suo entusiasmo si moltiplicano proprio per la presenza di Terfel, con cui dividerà il palco.

Incoronazione Re Carlo: i cantanti

L’incoronazione del nuovo sovrano è in programma il prossimo 6 maggio, mentre il concertone per festeggiare questo grande evento avverrà il 7 maggio nella location suggestiva del castello di Windsor, davanti a 20mila persone, tra pubblico, invitati di prestigio e ovviamente i due nuovi Sovrani.

Tra gli artisti che hanno accettato l’invito oneroso degli organizzatori possiamo trovare, oltre a Bocelli, i Take That (ovviamente senza Robbie), Katy Perry, Lionel Richie, e poi ancora Freya Ridings, Alexis Ffrench, oltre all’orchestra, a un coro e alla banda militare. Un mix tra nomi di lusso e grandi musicisti che potranno regalare al pubblico un concerto davvero unico.