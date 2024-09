I cani sudano e soffrono il caldo come noi, ma i loro meccanismi di termoregolazione sono molto diversi. A differenza degli esseri umani, i cani hanno poche ghiandole sudoripare, situate principalmente nei cuscinetti delle zampe, e non possono dipendere dalla sudorazione per abbassare la loro temperatura corporea. Invece, utilizzano principalmente l’ansimare: aprendo la bocca e facendo uscire la lingua, creano una sorta di “aria condizionata naturale” che aiuta a disperdere il calore.

Tuttavia, l’ansimare ha dei limiti, specialmente in condizioni di calore estremo o elevata umidità, situazioni in cui i cani possono essere esposti al rischio di colpi di calore, una condizione grave e potenzialmente fatale. È quindi fondamentale che i proprietari siano informati su come proteggere i propri animali dai pericoli legati al caldo.

Oltre all’ansimare, i cani adottano altri comportamenti per rinfrescarsi, tra cui cercare l’ombra, riposare su superfici fresche e bere acqua. Come proprietari, possiamo intervenire per aiutare i nostri amici pelosi, utilizzando alcuni metodi semplici: offrendo bagni o docce fresche, utilizzando tappetini rinfrescanti, e accendendo ventilatori o aria condizionata. È consigliabile anche evitare passeggiate nelle ore più calde della giornata, per prevenire il surriscaldamento dell’animale.

L’esposizione prolungata a temperature elevate può causare seri problemi di salute per i cani. Oltre al colpo di calore, il caldo intenso e l’attività fisica possono portare a disidratazione, mentre l’asfalto rovente può provocare ustioni ai cuscinetti delle zampe. Anche l’esposizione diretta al sole può irritare gli occhi del cane, causando arrossamenti e lacrimazione.

In sintesi, anche se i cani non sudano come noi, hanno sviluppato metodi per combattere il caldo, principalmente attraverso l’ansimare e il comportamento. I proprietari devono essere consapevoli dei rischi associati al caldo e adottare misure preventive per garantire la salute e il benessere dei loro animali durante l’estate. Se desideri approfondire maggiormente, ci sono risorse disponibili che trattano questo importante tema.