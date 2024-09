I cani sono gentili grazie al loro DNA la scoperta entusiasmante lascia senza parole

Come mai è così con tutti? Perché se i cani sono gentili questo dipende dal DNA: l’incredibile scoperta lo ha confermato.

Non si tratta solo di educazione perché alcune caratteristiche dei nostri amici a quattro zampe sono innate, come l’essere sempre cordiale con tutti, umani e altri animali. E allora da cosa dipendono? Se i cani sono gentili dipende dal loro DNA, quindi è scritto proprio nelle loro informazioni genetiche. Uno studio ha messo in luce proprio questa incredibile scoperta: ecco qualche chiarimento in più.

Non lo sono tutte: le razze canine più gentili e come si comportano

Sebbene il rapporto che si possa creare tra padrone e quattro zampe o tra famiglia e il cane stesso, è indubbio che esistano delle razze che più di altre riescono ad essere sempre gentili e cortesi con tutti. Come vedremo a breve, ciò non dipende solo dalla loro educazione o dal loro passato pregresso, bensì è scritto proprio nelle loro informazioni genetiche, che ne forgiano carattere e personalità.

Ma quali sono le razze di cani che, più di altre, si pongono sempre in maniera amichevole e gentile con animali e esseri umani? Sulla base dei risultati della convivenza di questi cani con altri componenti della famiglia a due e quattro zampe, è stato possibile stabilire che tra i più socievoli vi sono indubbiamente:

Tra questi esemplari di adorabili quattro zampe vi sono di certo anche coloro che amano le coccole e essere viziate: quindi se pensiamo di poter convivere tranquillamente offrendo loro tutto il nostro amore, sono di certo quelle che fanno per noi. Ma come si comporta un cane dolce e gentile? Solitamente è un quattro zampe tranquillo, mai irascibile, che non cerca la lite né di predominare sugli altri.

Per questo la convivenza con lui è piuttosto ‘semplice’ da gestire, soprattutto se non gli si farà mancare mai l’amore del padrone e i suoi spazi in casa; ama giocare e stare in mezzo agli altri. Non è detto che questo risultato non si possa ottenere anche con l’educazione e un addestramento mirato, sebbene in alcuni casi la gentilezza è insita nel DNA dell’animale.

Se i cani sono gentili dipende dal loro DNA: la scoperta

I ricercatori dell’Università Lorand Eotvos lo hanno confermato che la gentilezza canina dipende dal DNA, ma cosa significa? Che è la struttura tridimensionale di questa molecola a determinare il carattere affabile e dolce. In particolare è la cromatina, ovvero la sostanza che forma il nucleo cellulare durante la cosiddetta fase ‘funzionale’ della cellula stessa.

Di sicuro vi sono altre componenti che ‘influenzano’ il loro comportamento, che è molto differente da quello dei loro antenati lupi: ma è proprio sulla base di queste due specie comunque diverse tra loro, che si è arrivati alla conclusione che la differenza maggiore sta proprio nella struttura (diversa) dei loro DNA. Infatti rispetto al DNA dei lupi, quello dei cani ha subito ben 4 mutazioni prima di arrivare ad essere com’è ora. Ovviamente molto dipende dai geni, ma anche dall’ambiente e dal passato di ciascun animale.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Perché alcuni cani sono più bravi con i bambini e quali razze scegliere

Se i cani sono gentili dipende dal loro DNA: il gene dell’iper-socievolezza

Lo studio condotto da un team dell’Università di Princeton e pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances ha confermato che nel DNA canino vi è un gene particolare, quello dell’iper-socievolezza o WBSCR17. E’ quest’ultimo a determinare non solo il carattere ma anche la sua personalità anche nell’uomo, causandone la sindrome di Williams-Beuren, un ritardo mentale associato a un carattere molto socievole con tutti.

Nelle storie vere o nate dalla fantasia degli autori, sono numerosi i protagonisti a quattro zampe che instaurano un legame indimenticabile e profondo col padrone, che supera talvolta anche i confini tracciati dalla morte di uno dei due. Basti pensare alla storia poi film di Hachiko o di coppie celebri come Belle&Sebastien. Insomma il rapporto tra cane e uomo ha radici antichissime, che risalgono addirittura al paleolitico e dunque oltre 20mila anni fa e ad oggi pare che il legame non sia mai cambiato.