I cani preferiscono il cibo o i giocattoli? L’esperimento scientifico

Una scelta ardua ma alla fine ne preferiscono uno soltanto: cosa preferiscono i cani tra il cibo e i giocattoli. Una ricerca chiarisce ogni dubbio.

Alle volte li vediamo emozionati per la ciotola piena e altre volte invece ci sembrano più felici quando teniamo in mano una palla o un frisbee in mano, pronti a giocare. Ma i cani cosa preferiscono tra il cibo e i giocattoli? Ovviamente dipende dalla personalità dell’animale in questione poiché non sono tutti uguali, pur appartenendo alla medesima specie. Ma come si fa a capirlo? Tutto quello che c’è da scoprire su questa ‘difficile’ scelta di Fido.

Mangiare e giocare: i cibi e i giocattoli che preferiscono i cani

Sebbene la convivenza con l’uomo abbia modificato non solo il loro stile di vita ma anche la loro alimentazione, i cani amano in modo particolare alcuni cibi rispetto ad altri: ai primi posti vi è sicuramente la carne rossa (rispetto a quella bianca), proprio perché ‘ricorda’ a loro le origini da predatori diretti discendenti del lupo. Allo stesso tempo non disdegnano i cibi saporiti, magari salati, benché questo condimento sia assolutamente da evitare nella loro dieta.

D’altra parte si servono non solo del gusto ma anche dell’olfatto per scegliere i loro alimenti preferiti. Ma allora come mai mangerebbero anche della carne avariata magari quando rovistano tra i bidoni della spazzatura? Questo atteggiamento è di diretta provenienza dai lupi, che in natura ovviamente si ‘accontentano’ di ciò che trovano, carcasse comprese. inoltre amano i frutti succosi e saporiti come la mela, la zucchina e la banana.

E tra i giocattoli? In commercio ve ne sono una vasta gamma, di tante varietà, forme e colori, studiati per le esigenze del cane in base a taglia ed età. Ma in linea generale si possono indicare come i suoi ‘giochi preferiti’ tutti quelli in gomma, compresi frisbee e bilanciere, fino agli anelli. Inoltre non fategli vedere una palla di qualsiasi dimensione essa sia: non riuscirà a resistere alla tentazione di farsela lanciare per poi riportarla indietro, e continuare a giocare all’infinito!

I cani preferiscono il cibo o i giocattoli: la ricerca che risponde

Un team di psicologi canini dell’Università della California, capitanato dalla dott.ssa Nicole Dorey, ha condotto un interessante esperimento su 10 cani cui sono stati offerti cibo e giocattoli per capire dove era indirizzata la loro preferenza. Nello specifico ai cani da compagnia selezionati sono stati offerti determinati cibi, tra i quali: salsiccia, carote, formaggi e dolci. I giocattoli scelti invece sono stati: un osso in plastica, un peluche, una pallina e un gioco sonoro.

L’esperimento, descritto sulla pagina University of Florida News, consisteva nel mettere alla prova il soggetto a quattro zampe e capire fino a che punto era disposto ad impegnarsi per ottenere come ricompensa una delle due cose. Con grande sorpresa dei ricercatori stessi, pare che 9 esemplari su 10 hanno preferito dare spazio alla ‘gola’ piuttosto che al divertimento.

A quanto pare infatti i giochi non erano per loro abbastanza ‘stimolanti’ per continuare ad impegnarsi e averli come ricompensa: ma questo risultato ha anche una accezione negativa per la sua salute.

I cani preferiscono il cibo ai giocattoli: quali sono i rischi

Lo studio non intendeva soddisfare una semplice curiosità, perché quando ci si è resi conto che Fido preferisce il cibo al giocattolo, significa che spesso potrebbe essere scelto come ricompensa con gravi danni per la sua stessa salute. Se infatti il padrone optasse sempre per lo snack come rinforzo positivo, il rischio di obesità canina aumenterebbe vertiginosamente.

Quindi è opportuno scegliere anche un giocattolo come ricompensa del suo lavoro per due motivi legati tra loro: il primo è per evitare che il cane non faccia abbastanza attività fisica, l’altro è perché potrebbe farne abuso e ingrassare. Oltre a tenersi in forma infatti, i giochi interattivi da fare con il cane servono a stimolarlo mentalmente e fisicamente ma anche a rinforzare il legame col proprio padrone.