I cani possono soffrire di autismo? Tutto quello che c’è da sapere

I cani possono manifestare comportamenti atipici che ricordano l’autismo umano, ma la diagnosi non è semplice. L’autismo è una condizione che influenza il funzionamento del cervello e, sebbene non esistano test specifici per i cani, si parla di “comportamento disfunzionale canino”. I segni di questo comportamento possono includere atti ripetitivi, difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti, isolamento sociale e reazioni insolite a stimoli come suoni e odori. Questi comportamenti possono avere cause diverse e per una valutazione accurata è fondamentale consultare un veterinario.

La diagnosi avviene attraverso l’osservazione del comportamento, poiché i cani non presentano gradi di gravità dell’autismo come negli esseri umani. I segnali si manifestano già in giovane età e sono spesso legati alla genetica piuttosto che a fattori ambientali. Gli studi sull’argomento sono ancora limitati, e alcuni comportamenti possono sovrapporsi ad altre condizioni come l’ansia. Attualmente, la ricerca suggerisce che i cani affetti da comportamenti disfunzionali potrebbero avere meno neuroni specchio, il che influisce sulla loro capacità di comprendere e rispondere a segnali sociali.

Sebbene non esista una cura specifica, ci sono strategie per migliorare la qualità della vita di questi cani, come creare spazi sicuri, mantenere una dieta sana, garantire attività fisica regolare e evitare situazioni stressanti. Collaborare con un addestratore esperto e stabilire routine personalizzate può essere utile. In alcuni casi, il veterinario può prescrivere farmaci per alleviare sintomi più severi.