I cani possono prendere cattive abitudini gli uni dagli altri? Come posso proteggere il cane dalle cattive compagnie? Scopriamolo!

I cani, proprio come noi, possono imparare sia le buone che le cattive abitudini osservando chi li circonda.

È sorprendente quanto velocemente possono assorbire comportamenti, specialmente se hanno un compagno canino da cui prendere esempio.

La buona notizia, però e che con un po’ di pazienza è possibile correggere queste cattive abitudini e incoraggiare comportamenti positivi.

Ecco, come ho scoperto che i cani possono prendere cattive abitudini gli uni dagli altri e cosa si può fare per gestire al meglio queste situazioni.

I cani possono prendere cattive abitudini gli uni dagli altri?

Quando ho deciso di adottare un secondo cane, ero entusiasta all’idea di dare al mio amico a quattro zampe un compagno di giochi.

Immaginavo che il mio cane più anziano avrebbe potuto insegnare al nuovo arrivato tante buone abitudini.

Ciò che non avevo previsto era che avrebbero potuto influenzarsi a vicenda, ma non nel modo giusto.

In poco tempo, mi sono ritrovata con due cani che facevano cose che non avevano mai fatto prima: abbaiavano a ogni persona che passava, scavavano buche in giardino e si contendevano il cibo.

Questa esperienza, mi ha fatto riflettere su quanto, i cani siano influenzabili dal comportamento di altri cani.

Perché i cani imitano i comportamenti degli altri cani?

I cani sono animali sociali e come noi, imparano osservando chi li circonda. Ho notato che il mio cane più giovane tendeva a copiare tutto quello che faceva il cane più anziano.

Ad esempio, se uno dei due abbaiava ad un rumore forte fuori, l’altro lo seguiva subito. Questo avviene perché i cani per natura cercano di adattarsi a comportamento del loro branco per sentirsi parte di esso.

Perciò, se un cane vede che un certo comportamento porta attenzione o peggio ancora ricompense è molto probabile che cerchi di imitarlo.

Le cattive abitudini che i miei cani si sono passate

Un comportamento che ho visto diffondersi velocemente è stato saltare addosso alle persone quando entravano in casa.

Prima, solo il cane nuovo lo faceva per l’eccitazione, ma in poco tempo anche il cane anziano ha iniziato a fare lo stesso nonostante non l’avesse mai fatto prima.

Lo stesso è successo con lo scavare buche, ha iniziato prima quello più giovane e poi l’altro vedendo che sembrava divertente ha seguito l’esempio.

È davvero impressionante quanto rapidamente un comportamento indesiderato possa passare da un cane all’altro e radicarsi, soprattutto se no viene corretto tempestivamente.

Come ho affrontato il problema

Gestire queste nuove cattive abitudini non è stato facile, ma ho capito che dovevo intervenire subito prima che diventassero comportamenti radicati.

Ho iniziato a concentrarmi sul rinforzo positivi, premiando entrambi i cani ogni volta che si comportavano in modo corretto e ignorando i comportamenti indesiderati.

Inoltre, ho cercato di prevenire le situazioni che potevano innescare questi comportamenti , ad esempio facevo sedere i cani quando arrivava qualcuno e li premiavo se restavano calmi.

Poi, li tenevo lontani dal terreno per evitare scavassero buche. Nel tempo, sono riuscita a migliorare la situazione, anche se c’è voluta tanta pazienza e costanza.

Come prevenire questa situazione

Questa esperienza mi ha insegnato che quando si vive con più cani è importante essere consapevole di come si influenzino a vicenda.

Per evitare così che le cattive abitudini si diffondano, è fondamentale intervenire subito e mantenere una gestione chiara e coerente.

Inoltre, dedicare del tempo a ciascun cane, separatamente per lavorare sui comportamenti specifici, può fare la differenza.

Anche essere costanti e pazienti nell’addestramento è fondamentale, soprattutto, quando i cani iniziano a imitarsi l’un l’altro.