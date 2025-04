I cani piangono quando vedono il loro padrone.

Non sono tristi, anzi, i cani non vedevano l’ora di riabbracciare i loro padroni. È dimostrato che i cani possono piangere di gioia quando rivedono le persone a loro care, e uno studio giapponese pubblicato su “Current Biology” fornisce una spiegazione scientifica a questo fenomeno. Il pianto non è solo un segno di tristezza, ma può anche essere un’espressione di felicità intensa e gioia profonda in momenti di riunione. La causa chimica di questa reazione è l’ossitocina, nota come “ormone dell’amore”. I cani possono piangere anche per altri motivi, tra cui paura, solitudine, stress o per attrarre l’attenzione del padrone.

Il Dott. Takefumi Kikusui, coautore dello studio, ha condotto un test noto come “esame delle lacrime di Schirmer”, che misura la quantità di lacrime prodotte dai cani prima e dopo l’incontro con i loro padroni. I risultati hanno dimostrato che i cani, dopo un periodo di assenza, mostrano livelli elevati di lacrimazione. Questo solleva interrogativi sull’umanizzazione dei cani; infatti, trattarli come piccoli umani può essere controproducente. È fondamentale riconoscere e rispettare la loro natura animale e provvedere ai loro bisogni in modo adeguato, evitando comportamenti che potrebbero sembrare esagerati o inappropriati, come farli viaggiare in passeggino o parlare loro come se fossero bambini. Fido non piange mai senza ragione: ogni lacrima ha un significato, e la gioia di rivedere il padrone è uno dei motivi principali.