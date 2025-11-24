6.5 C
I Cani live a Milano

I Cani sono tornati sulle scene con un concerto alla Alcatraz di Milano, il primo di una mini-residenza nella città. Il pubblico, composto in gran parte da millennial e quarantenni, era lì non solo per divertirsi, ma per rivivere le emozioni e le sensazioni di una giovinezza ormai persa.

Il concerto è stato un viaggio attraverso le canzoni dell’ultimo album “Post Mortem”, con un sound che ha abbandonato le sonorità lo-fi per diventare più cinematografico e curato. La scaletta ha incluso anche alcuni classici come “Velleità”, “Sparire” e “I pariolini di 18 anni”, che hanno scatenato un grande entusiasmo tra il pubblico.

Niccolò Contessa, il frontman dei Cani, è salito sul palco con la sua consueta umiltà e anti-divismo, creando un’atmosfera di normalità e quotidianità che è diventata un gesto estetico. Il concerto è stato un’esperienza emotiva e catartica per il pubblico, che ha potuto rivivere le proprie emozioni e sensazioni attraverso la musica dei Cani.

La band ha suonato con una precisione e una pulizia timbrica notevoli, creando un suono che ha avvolto il pubblico e lo ha trasportato in un mondo di emozioni e ricordi. Il concerto è stato un successo e ha confermato la posizione dei Cani come una delle band più importanti e influenti della scena indie italiana.

Le prossime date del tour includono Milano, Torino, Firenze, Bari e Napoli, con alcuni concerti già sold out. I fan possono acquistare i biglietti per assistere a questi eventi unici e rivivere l’esperienza emozionale dei Cani.

