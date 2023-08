I cani hanno un giocattolo preferito o li usano tutti senza differenze?

I cani scelgono il loro giocattolo preferito affezionandosi oppure giocano con tutto senza nessuna differenza? Parlano gli esperti.

Sappiamo molto bene che i cani sono dei giocherelloni, alcuni più di altri, ma tutti non sanno resistere alla voglia di inseguire e riportare un oggetto. Questa loro caratteristica sembra molto infantile e molti bambini possono approfittarne per creare un legame speciale. Ma non si tratta solo di questo.

Giocare per il cane è un’attività fondamentale per il suo benessere fisico e mentale. Quindi, meglio offrirgli tanti giochi. Ma la domanda che molti si pongono è: i cani scelgono il proprio giocattolo preferito o uno vale l’altro? È un argomento interessante perché può farci capire di più della psiche del nostro piccolo o grande amico.

Gli esperti hanno cercato di dare una risposta a questa domanda attraverso prove ed esperimenti diretti con i cani di diverse razze. Vediamo che cosa è emerso e che cosa ci possono dire con sicurezza.

I cani scelgono il giocattolo preferito o uno vale l’altro?

Chi non ha mai visto un cane giocare? Praticamente nessuno può dire questa cosa perché i cani sono costantemente stimolati a prendere cose e giocare con esse. È uno dei lati più belli che hanno.

Per loro giocare significa sfogare la propria energia, che se repressa potrebbe trasformarsi in aggressività, fare movimento fisico e tenere allenati e forti i muscoli, ma è anche una continua stimolazione mentale. Un cane che non gioca e che non riceve stimoli può sviluppare dei problemi mentali e comportamentali.

Noi andiamo nei negozi di animali e prendiamo per loro dei giochi appositi, oppure ci inventiamo qualcosa con un pezzo di corda, con un peluche vecchio che non usiamo più e tanto altro. Se un cane ha diversi giochi, ha un suo preferito? Gli esperti ci dicono che è possibile che il cani sviluppi una preferenza per un oggetto in particolare.

Tuttavia, è molto difficile che giochi solo e soltanto con il suo gioco preferito, ma sicuramente interagirà anche con gli altri oggetti che ha a disposizione. Avere un gioco preferito, però, è importante per il cane perché gli trasmette un senso di compagnia, di abitudine e di sicurezza.

Bisogna solo fare attenzione perché da questo attaccamento che il cane sviluppa verso un oggetto possono derivare una serie di problemi: aggressività se altri provano a prenderlo, tristezza e stress se si rompe.

Come sceglie il giocattolo preferito

Quali sono gli elementi che portano un cane a preferire un gioco rispetto ad un altro? Secondo gli esperti sono diversi i motivi che lo portano a compiere questa scelta.

Ecco i fattori che influiscono e ognuno di questi dipende molto dal carattere del cane: