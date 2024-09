i cani hanno il loro umano preferito (VIDEO)

Anche i cani hanno il loro umano preferito: un video condiviso sui social network dimostra come ciò sia particolarmente vero.

Gli animali, non diversamente dagli esseri umani, provano emozioni e sentimenti. Nei confronti dei loro simili o di altri esseri viventi, i quattro zampe possono mostrare simpatia o antipatia proprio come accade alle persone. A ricordarlo ancora una volta è il video di un cane di razza American Pit Bull dal manto nero. Il quattro zampe ha mostrato in modo inequivocabile quale fosse il suo umano preferito non appena il proprietario è uscito a fare la spesa. Il broncio del dolce cucciolo, lasciato a casa con quella che nel filmato viene definita “l’umana di riserva”, ha fatto sorridere milioni di persone.

Il broncio del cucciolo rimasto con “l’umana di riserva”: il video testimonia come i cani abbiano il loro pet mate preferito

Il video che testimonia la tristezza del cane per la lontananza del suo umano preferito è stato condiviso sul profilo Instagram dedicato ai cani Pit Bull di casa e a quelli in affido temporaneo, wethreepitties (all’account social @wethreepitties).

Il filmato condiviso su Instagram ha per protagonista Roscoe, un dolcissimo cane Pit Bull. Nonostante sia molto affezionato ai suoi pet mate, Roscoe ha dimostrato di avere la sua persona preferita. Il video testimonia proprio la tristezza provata dal Pit Bull all’allontanarsi del proprietario, uscito per andare al supermercato. Nel quarto d’ora in cui l’uomo è rimasto fuori casa, Roscoe è rimasto seduto sul divano a fissare con aria desolata il vialetto esterno nell’attesa del ritorno dell’umano. Il Pit Bull non ha potuto non rivolgere il suo sguardo addolorato verso l’umana, facendole capire chiaramente le sue preferenze.

Nel post che accompagna il video condiviso su Instagram la donna scrive: «Questi sono stati sicuramente i 15 minuti peggiori della vita di Roscoe. Come hanno osato lasciarlo con l’umana di riserva che provvede a lui, si assicura che arrivi ai suoi appuntamenti dal veterinario e lo sfama ogni giorno? Ai suoi occhi non sarò mai all’altezza del suo papà».

La tristezza del Pit Bull è scomparsa non appena l’umano è rientrato in casa. Così aggiunge la donna nel post su Instagram, spiegando che il quattro zampe «È di nuovo pieno di vita. Tranquilli, tutta questa storia dell’essere bloccati con l’umano di riserva ha un lieto fine… per Roscoe. Non ha avuto problemi a farmi sapere come si sentiva ad essere lasciato a casa mentre suo padre andava al supermercato.Come si comporta il tuo cane quando l’umano preferito esce di casa e rimane bloccato con l’umano di riserva?! È così drammatico?!»

Chi vive con un animale domestico saprà benissimo come i quattro zampe si comportano spesso alla stregua dei bambini piccoli. Cani e gatti adorano essere coccolati, elogiati e ricevere attenzioni, regali e giocattoli, proprio come i piccoli umani. Per comunicare alle persone il loro desiderio di essere accarezzati e il loro bisogno di affetto, i cani ricorrono a diverse strategie. Alla base del linguaggio non verbale utilizzato dai cani vi è sicuramente il movimento delle zampe e le espressioni del muso.

Nella storia evolutiva dei cani l’addomesticamento si è fondato da sempre su una convivenza vantaggiosa. Ancora oggi, i cani tendono a sentirsi più vicini alle persone che offrono loro cibo e sicurezza. La persona preferita dai quattro zampe sarà chi si occupa di dare loro da mangiare. Anche se la maggior parte dei cani tenderà a scegliere la propria persona preferita sulla base del proprio temperamento. Esemplari calmi e tranquilli prediligeranno la compagnia di persone calme e pacate come loro. All’opposto, esemplari attivi cercheranno una compagnia attiva ed energica.

Al di là di chi sia la persona preferita dal cane, bisogna ricordare l’importanza di trascorrere quanto più tempo possibile con il quattro zampe per instaurare un legame profondo. Coccole e attenzioni aiutano a rafforzare il legame affettivo, ma anche la comunicazione non verbale è estremamente importante. (di Elisabetta Guglielmi)