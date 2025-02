I cani fanno la pipì sulle ruote delle auto, perché? Ecco la risposta.

I cani hanno comportamenti che rispecchiano le loro origini ancestrali, tra cui il marcaggio del territorio con l’urina. Fare pipì sulle ruote delle automobili è un atto che va oltre la semplice necessità fisiologica: si tratta di un modo di comunicare con altri cani attraverso segnali odorosi. I feromoni, sostanze chimiche che comunicano informazioni tra individui della stessa specie, sono fondamentali in questo processo.

Gli etologi hanno ipotizzato diverse ragioni per cui i cani preferiscono urinare sulle ruote delle auto. Una spiegazione è che i cani tendono a “marcare” superfici verticali e le ruote, data la loro altezza da terra, sono facilmente accessibili. Inoltre, gli pneumatici trattengono gli odori, rendendo queste superfici particolarmente attraenti per il marcaggio.

In alcune città italiane, il problema dell’igiene urbana ha portato all’introduzione di nuove regole. Le “doggy water”, borracce pieghevoli per lavare le aree dopo che i cani hanno urinato, sono state introdotte per promuovere il rispetto dell’ambiente e della pulizia. L’urina di cane può contenere batteri e parassiti nocivi, e può danneggiare l’ecosistema, bruciando i prati con l’azoto.

Ogni comportamento canino ha un significato, frutto di secoli di interazione con gli esseri umani. I cani, dotati di un olfatto molto sviluppato, comunicano tra loro attraverso odori e segnali lasciati da escrementi e urina. Sono compagni leali, capaci di percepire i segnali umani e di proteggere i loro “umani” come membri del loro branco.