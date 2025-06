I cani e la salute: come fiutano le malattie prima di noi

I cani sono in grado di riconoscere le malattie umane prima di noi, grazie alla loro straordinaria sensibilità olfattiva. Uno studio pubblicato nel febbraio 2024 sulla rivista “IFLScience” ha dimostrato che i cani possono funzionare come veri e propri rivelatori medici. Tra gli animali domestici, solo i cani possiedono la capacità di ‘fiutare’ l’odore di diverse patologie.

Questo fenomeno è legato al loro particolare legame tra naso e cervello, che consente loro di analizzare gli odori e, così, effettuare diagnosi preliminari di malattie. Studi hanno mostrato come i cani possano identificare i sintomi di malesseri come crisi epilettiche o l’insorgere di tessuti neoplastici.

Recentemente, un esperimento condotto alla State University di New York ha rivelato che i cani sono in grado di identificare persone affette dal morbo di Parkinson, semplicemente rilevando l’odore della pelle di chi presenta i primi sintomi. Questa capacità olfattiva non solo rappresenta un punto di forza per i cani, ma può anche rivelarsi salvifica per i loro proprietari, permettendo di diagnosticare malattie con largo anticipo.

La crescente ricerca su questo tema potrebbe portare a sistemi di diagnosi innovativi e tempestivi, sfruttando l’efficacia del fiuto canino per monitorare la salute umana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it