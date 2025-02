I cani e il tempo, sfatato il mito a cui credevamo: lo percepiscono davvero

I cani hanno una loro percezione del tempo, come dimostrato da un recente studio condotto dall’Università di Toronto. Questa ricerca ha analizzato il comportamento di cani da slitta e cani da compagnia per capire come percepiscono il passare del tempo. I risultati hanno rivelato che i cani da slitta sono riusciti ad anticipare il cambio dell’ora legale, adattando il loro ritmo in base alla routine del loro conduttore. Durante l’esperimento, 25 cani da slitta si attivavano un’ora prima del solito, poi si adattavano rapidamente alla nuova routine, mentre 29 cani domestici non mostrano variazioni significative nel loro comportamento.

I cani sembrano regolare le loro abitudini in base a stimoli esterni, invece di seguire una percezione cronologica come gli esseri umani. La loro capacità di anticipare eventi è legata a esperienze quotidiane e meccanismi biologici, come il ritmo circadiano, che influisce su funzioni fisiologiche quali sonno e digestione. L’olfatto gioca un ruolo cruciale nella percezione temporale dei cani; gli odori cambiano nel tempo e fungono da segnali per stimare il passaggio delle ore. Ad esempio, un cane può prevedere l’arrivo del proprio umano grazie ai cambiamenti degli odori nell’aria.

Queste scoperte offrono nuove intuizioni sul comportamento dei cani e suggeriscono che una routine graduale possa aiutare a gestire i cambiamenti di orario, riducendo lo stress negli animali. Sebbene i cani percepiscano il tempo in modo diverso dagli esseri umani, la loro esperienza temporale è influenzata dai sensi e meccanismi biologici unici.